Noel Schajris se desnudó en el Teatro Teresa Carreño de Caracas durante la primera presentación que ofreció como solista.

El cantante argentino, exintegrante de Sin Bandera, dúo que conformó con el mexicano Leonel García, dejó el alma en el escenario del recinto de la capital de Venezuela.

A lo largo de dos horas, Noel Schajris deleitó a los asistentes con un repertorio en el que incluyó los éxitos que ha cultivado como solista, temas de otros artistas como Ricardo Montaner, Franco de Vita y Ana Gabriel, entre otros, pero el intérprete remató su concierto con los hits más potentes que se anotó durante su estancia en el dúo.

Al final de la noche y después de una falsa despedida, el artista derritió los corazones de los asistentes con hits como Mientes tan bien, Entra en mi vida, Suelta mi mano, Kilómetros y Sirena .

«No saben lo que significa para mí mi primera actuación como solista en el Teresa Carreño», expresó Noel Schajris cuando se subió al escenario del centro cultural ubicado al final de la avenida Paseo Colón de Caracas, a eso de las 9:08 pm del jueves en la noche. Mientras pronunciaba esas palabras se mezclaba entre el público provocando gritos frenéticos. Sus fanáticos tomaban fotos y grababan videos para las redes sociales.

«¡Qué rico es estar aquí en Caracas, Venezuela», aseguraba un cándido Noel Schajris que brincó, bailó y disfrutó al máximo la oportunidad de cantar y llenar la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño. Lucía como un niño en un parque de diversiones. «Yo también las amo chamas. Cónchale», agregó.

No te pertenece, Vacío, Será, Y llegaste tú, Que me alcance la vida, Quién como tu, Infinitamente tuyo (a dúo con Andy Sandoval), No veo la hora, Cuando amas a alguien y A medio vivir alimentaron los temas que se escucharon en los que el intérprete argentino hizo gala de sus registros vocales. Algunas veces, hasta engolosinándose. Ni hablar de las habilidades que demostró como frente al piano, la flauta o cualquier instrumento que se le atraviese.

Noel Schajris no tuvo problemas con quitarse la chaqueta y dejar al descubierto su pecho y abdomen. Y tampoco se contrarió con el hecho de que su baterista hiciera lo mismo a solicitud del público. También lo acompañaron en el escenario caraqueño un guitarrista, un tecladista, un imponente piano blanco y una corista. Sin duda, una velada entrañable.

