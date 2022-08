Nodal se deja ver por primera vez sin el tatuaje de Belinda

Entornointeligente.com /

Christian Nodal en su relación con la cantante Belinda se había tatuado los ojos de ella, tras varios meses de polémicas parece que ha terminado este etapa y pasa la página.

Pues lo ha demostrado en una foto a través de cuenta personal en Instagram, luciendo su look nuevo, se le nota tranquilo y feliz. El cantante estuvo envuelto en críticas por sus constantes cambios de color de su cabello pero a Nodal siempre le ha gustado arriesgarse y esta vez no fue la excepción.

Sorprendió con su cabello en color verde, pero no esta no es la primera que luce este color, sin embargo muchos fans ha comentado que este look le ha sentado muy bien en la nueva etapa que está viviendo.

Pero esto no es todo, aparte de lucir su cabello verde, lo que más llamo la atención de esta foto qu e se le vio acostado tranquilo en un edredón blanco su pecho al descubierto , dejando a simple vista su nuevo tatuaje, este tatuaje cubre los ojos de su exprometida, sin embargo después de terminar su relación Nodal ha ido topando los tatuajes que tenía en honor a Belinda.

Esta fue la primera vez que el cantante se dejó ver sin ningún problema esta parte de su cuerpo, sin embargo ya había compartido en una entrevista que se había tatuado los ojos de Belinda, pero no había mostrado el resultado final, ahora podemos apreciar que ya no queda ningún rastro de ese tatuaje.

Nodal fue visto en un concierto de Wisin y Yandel acompañado de la cantante argentina Cazzu, se presume que es su nueva novia y que podría estar muy enamorados.

