Noche de verano…..demasiado cálida

Dios mio, 18 de Julio, entramos en la segunda quincena del mes, fecha de infausta memoria para todos, los que vencieron y los que fueron derrotados en aquella locura colectiva del 36. Ahora quieren reescribir la Historia, esto, es peligroso, porque se escribe al dictado del mandarín de cada, momento. Me viene a la memoria dlas palabras de Azaña, Paz, Piedad y Perdón.

No creo que ahora se esté haciendo bién, en el pasado se hizo peor. Pero, en fin, dejemos la Historia y vivamos el presente cálido, torrido, preocupante. Vivamos el verano alocadamente, ya vendrá la crisis de octubre, , , , , , o quizá de septiembre y entonces, que nos quiten lo vivido y bailado.

Este año quiero pasar el agosto en Madrid, es un decir, vivo a 40 kilómetros, pero, en mi pueblo hay silencio hasta en verano. La diversión, para mi es la lectura, la musica y el deporte.

Tengo los olivos por compañeros en mis excursiones por los alrededores, de hecho, el Instituto de enseñanza media se denomina así, Los Olivos, toda una clara alusión a lo que nos rodea en este valle del aceite, que quizá se reivindica muy poco en la población. Tenemos un alcalde dinámico, formado en la música y la literatura, la biblioteca ha mejorado, con local propio y una actividad creciente.

Vivir lejos del centro, sin cajero automático mas que la visita del camión de Bankia, entidad de la que encima no soy cliente y me obliga a buscar efectivo en mis desplazamientos a Arganda o a Madrid ciudad, porque para mayor abundamiento, ni en la tienda de comestibles, ni en el bar del pueblo «El Botija» te quieren cobrar con tarjeta, . «Para que se lleven los beneficios los bancos, nada, no quiero tarjetero, al contado sonante y punto» me decía un dia un comerciante de la zona.

El campo ilustra y enriquece. Los vecinos saben a la hora que hay que salir, en un entorno que ofrece muy pocas variaciones de un día para otro. Los puntos de reunón, el susodicho Botija, la parada del bus, y pare de contar.

El centro de salud, o la farmacia de la boticaria Ester, son los otros lugares de encuentro, mas por necesidad que por gusto.Vivo lejos de los ruidos y las disputas, aunque su onda expansiva nos alcanza.

No cambio el pueblo por un atico en la Castellana, palabrita. Me gustaría eso si, contar con mas buses para Madrid y mejores servicios en el pueblo, pero, lo dejaremos para la próxima legislatura. La cancioncita de siempre. Peor a ms años, de qué me voy a quejar si la vida me sonrie, y espero encotrar asií a la Muerte…..pero que tardee, que se tome su tiempo en venir a verme.

