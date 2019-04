Noche de protestas se registró este domingo en toda Venezuela

Entornointeligente.com / Valentín Romero / 31 mar 2019.- Este domingo la ciudadanía salió a manifestar en las calles su descontento ante el Gobierno de Nicolás Maduro, luego de una semana que presentó apagones continuos desde el mismo lunes lo que mantiene a la población sin servicio de agua potable, en gran parte de Venezuela, ya que el sistema de bombeo se vio afectado debido a las fallas eléctricas. A pesar de haber sido restituido el servicio en el centro, sur y oriente del país, las protestas se multiplicaron para exigir una solución permanente a un problema que los expertos del área consideran que se puede extender por meses e incluso años; sin embargo Maduro anunció el inicio de un plan de cargas por 30 días “para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio entre todo el proceso de generación”. En Colinas de Bello Monte también protestaron. En la capital fue uno de los sitios donde hubo mayor presencia de gente en las calles, no obstante hacia horas de la noche fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad del Estado encabezadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que dispersaron a los manifestantes en lugares como la avenida San Martín, El Valle y Cotiza. En la San Martín, a la altura de Capuchinos, el reportero de Tv Venezuela , Luis Carlos Parada recogió en video el momento cuando funcionarios de las FAES dispararon bombas lacrimógenas contra la protesta pacífica que realizaban los vecinos de la zona quienes alegaban tener más de 20 días sin servicio de agua. La parroquia El Valle fue otro de los focos de protestas más notorios de la capital que también fue reprimida por el citado grupo especial de la PNB. “¿Hasta cuando?” preguntaba uno de los manifestantes antes de agregar que “si vamos a morir que sea peleando, no porque nos morimos de hambre”, dijo desnudando otro de los graves problemas de los venezolanos que es comprar comida en medio de una hiperinflación que fue de más de 1.000.000 % en 2018 de acuerdo a los datos ofrecidos por la AN y que el FMI proyecta en 10.000.000 % para este 2019. Horas más tarde los vecinos denunciaron a través de Twitter la presencia de las FAES y la GNB, quienes dispersaron a los manifestantes. Mención especial merece la situación presentada en Cotiza, donde el reportero de Caraota Digital , Jhoan Camargo reportó represión de los cuerpos de seguridad del Estado contra las personas que protestaban en el lugar. Además los vecinos también denunciaron la presencia de colectivos armados, quienes intentaban entrar a las casas de los manifestantes ante la mirada cómplice de las FAES y la GNB en el lugar. Por su parte, los vecinos de Bella Vista tomaron el Puente de los Leones para exigir la renuncia de Maduro, pues a su juicio las cosas no mejorarán si él sigue al frente del país. “Renuncia Maduro, esta situación ya no se aguanta hasta cuando vas a tener a Venezuela muriendose de hambre”, expresó uno de los manifestantes a las cámaras de Tv Venezuela, antes de instar al mandatario a irse a “Cuba” para que le permita a los venezolanos “sacar este país adelante. Colectivos dejan al menos cinco heridos en Caracas Más temprano los grupos civiles armados afines al Gobierno habían atacado a los vecinos de la avenida Fuerzas Armadas, dejando al menos dos heridos según informó el periodista Román Camacho por su cuenta de Twitter. Asimismo, se reportaron al menos tres personas más que protestaban en La Pastora en horas de la noche fueron heridas por los colectivos, a quienes Maduro llamó a “preservar la paz”, durante una breve cadena nacional que realizó este domingo. En el interior del país también protestaron Mientras tanto en el interior del país, donde los estados occidentales aún se encuentran sin servicio eléctrico, las protestas también se hicieron sentir. En Maracaibo, capital del estado Zulia, vecinos de la urbanización Santa Fe 3, Las Tunas, Cerros de Marín, Circunvalación 3, Milagro y barrio El Museo, tomaron las calles denunciando que se encuentran sin servicio eléctrico desde el primer apagón de la semana el día lunes. Por su parte, vecinos de Santa Rosa, La Rotaria y La Castra, en San Cristóbal, quemaron cauchos cauchos alegando que llevan más de 12 horas sin luz. También reportaron que la GNB reprimió una manifestación en Valencia, luego de que varios manifestantes cerraron el acceso al puente la Michelena de la capital carabobeña. Por último, hay que destacar las protestas realizadas en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, que pese al anuncio de Maduro de que en el oriente del país estaba restablecido el servicio, vecinos trancaron calles y realizaron quema de cauchos por no contar con energía eléctrica, ni agua. Funcionarios de seguridad reprimen manifestación en Capuchinos en Caracas. 