Noche de furia en Carmelitas: así un grupo de jóvenes violentó varias veces en un bar

Entornointeligente.com /

El diputado colorado Roberto González manifestó que, el 22 de julio, Estados Unidos señaló como significativamente corrupto a Horacio Cartes y el Ministerio Público no avanzó en la pesquisa por supuesta obstrucción en una importante investigación sobre el crimen transnacional. Sin embargo, sí ya al día siguiente de declararse en el mismo tenor al vicepresidente Hugo Velázquez -12 de agosto- ya se abrió una investigación contra él.

Lea más: Graves denuncias por lavado y otros «duermen» en el Ministerio Público

«Hay una conducta subsumida, inversa, que es muy visible. El 12 de agosto, el señor Velázquez y Duarte fueron declarados significativamente corruptos. Ese mismo día se ha ordenado el inicio de una investigación conforme manda nuestro ordenamiento jurídico. Pero a Horacio Cartes fue el 22 de julio y hasta ahora no hubo muchos avances», dijo González.

Se preguntó además: ¿Qué datos más necesita para que el Ministerio Público investigue el señalamiento del 22 de julio? Y no solo allí termina, sino también refiere el supuesto eventual vinculo en actividades relacionada al terrorismo, que también está tipificado en nuestra legislación, pero no se hace nada.

«¿Hasta cuándo esta fiscala va a actuar de esta manera? ¿Cuándo se va a animar a investigar a todos por igual o está pagando la factura a aquel sector que le defendió durante el juicio político? Esta mujer está deslegitimada , absolutamente. Cualquier investigación que haga no vale. Sin embargo, cuando deja de hacer hace más ruido, porque deja de hacer por temor o por fineza política», dijo el diputado González durante la sesión de esta mañana.

Lea más: Abren causa contra Hugo Velázquez

En similar postura también se refirió el diputado oficialista Hugo Ramírez sobre el selectivo actuar de Sandra Quiñónez en cuanto a las investigaciones que se llevan adelante.

«Existe una fiscalía que actúa de manera acelerada, investiga, allana e imputa a personas que tengan algún enfrentamiento con un grupo o un sector político que se encuentra bajo sospecha de estar dirigiendo el Ministerio Público», dijo Hugo Ramírez.

Se preguntó también: ¿Qué seguridad jurídica tiene las personas que no tienen un acercamiento con ese sector? No veo allanamiento a Tabesa cuando un narco se escapó en una camioneta de la empresa. No veo investigación en las facturas que se generaron entre las empresas del mismo grupo. Todas las investigaciones han parado. Esto no es una defensa a favor de Giuzzio . Si él tiene vínculos con el narcotráfico o con el espionaje ilegal, va a tener que defenderse, pero preocupa la celeridad en estos casos», manifestó Ramírez.

Se quedaron sin candidatos Por su lado, el diputado Basilio Núñez intento justificar el actuar de Sandra Quiñónez tirando la conversación hacia supuestos hechos de corrupción que hay en la gestión del presidente Mario Abdo Benítez desde el Ministerio de Obras Públicas.

«Se quedaron sin candidatos, están mareados y en menos de 3 meses no hay candidatura que prenda. Estos entraron para lucrar con el Estado, con las vialeras, y ahora quieren que aprobemos préstamos para la empresas viales», dijo el diputado Núñez.

Dijo que, pese a la persecución que recibe la bancada de Honor Colorado de parte del presidente Mario Abdo, no va a callarse ante la corrupción ni tampoco va a aprobar ningún préstamo solicitado por el Ejecutivo.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com