Noche de furia en Carmelitas: así un grupo de jóvenes violentó varias veces en un bar

El hecho se produjo en Villa Virginia de Lambaré entre las 23:00 del 16 de agosto y las 06:30 del 17, según consta en el acta policial. La víctima fue identificada como Hugo Cano , paraguayo, de 50 años, quien arribó a nuestro país recientemente desde Estados Unidos .

El hombre se encontraba descansando en su domicilio y fue su esposa quien se dio cuenta del hecho, por lo que dieron parte a la Comisaría jurisdiccional.

Agentes de la Policía Nacional , tras un trabajo de inteligencia, llegaron hasta la zona de Cerro Vy , al pie del Cerro Lambaré , donde estaba el menor de 16 años con antecedentes por robo agravado que habría cometido el hecho. Los mismos debieron » camuflarse » para ingresar hasta la zona de manera desapercibida .

Ingresaron vestidos de civil, con pantalones cortos y camperas de buzo, identificaron al menor y lo llamaron por su nombre. «Lo llamamos dos veces; la segunda vez nos miró, confirmó que era él y lo aprehendimos , ya con el apoyo del segundo grupo que estaba uniformado y con armas», explicó el jefe del procedimiento.

Los familiares del menor salieron en su apoyo, por lo que los agentes intervinieron y lograron demorar a la madre del joven que cometió el hurto, identificada como María Raquel Sánchez , de 40 años.

Todo lo robado fue comercializado por el joven, en aparente complicidad de sus familiares, por un valor de G. 430.000 y posteriormente recuperado por los intervinientes.

El valor real aproximado de lo robado Tras consultar con expertos, se puede deducir que el valor aproximado de las joyas es de:

Rolex sumariner : costo aproximado de entre US$ 7 mil y US$ 10 mil. «Originalmente no viene así». Los detalles le fueron agregados.

Cadenas: serían de oro 18 quilates, con un valor aproximado de US$ 6 mil a US$ 7 mil.

Mochila Louis Vuitton: valor aproximado US$ 2.500. Las voces de expertas en el área de la moda señalan que, a simple vista, es una mochila original, o bien, una imitación casi perfecta, pero únicamente el certificado que trae al comprar valida que sea original.

De esta manera, el valor total de lo robado alcanza alrededor de US$ 4.000 y fue «revendido» por sólo G. 430.000.

