Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger foram distinguidos esta terça-feira com o Prémio Nobel da Física. Nas palavras do comité do Nobel foram distinguidos pelas suas «experiências com fotões entrelaçados, instituindo a violação das desigualdades de Bell e tornando-se pioneiros na ciência da informação quântica».

LINK ORIGINAL: Publico

