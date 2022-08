Noah Baumbach marcha sobre Veneza com esforço mas sem glória

Entornointeligente.com /

Muitas voltas deram as famílias dos filmes de Noah Baumbach desde o seu auspicioso A Lula e a Baleia (2005), mas ainda não se tinham abandonado ao território da extravaganza. É um passo que o cineasta assume mesmo no genérico final de White Noise , ao som dos LCD Soundsystem. E era só uma questão de tempo, porque tal passo vai sendo prometido ao longo da sátira que resulta da adaptação da obra homónima de Don deLillo, publicada em 1985. E foi assim que abriu esta quarta-feira a 79.ª edição do Festival de Veneza.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com