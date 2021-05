“No voy a portarme como una guarra”: La cruzada de Michelle Rodriguez para eliminar el sexismo de ‘Fast & Furious’

Entornointeligente.com / En el universo de la saga Fast & Furious , hay que ser muy estúpido para provocar a Letty Ortiz. Y, en nuestro mundo, quienes provocan a Michelle Rodriguez tienen muy poco apego por su dignidad. En una historia oral de la franquicia publicada por Entertaiment Weekly, tanto la actriz como su compañera Jordana Brewster recuerdan cómo llamaron a capítulo a los guionistas para que trataran a los personajes femeninos de forma realista.

El conflicto tuvo lugar en 2017, cuando Rodriguez amenazó con dejar Fast & Furious si ella y sus compañeras de reparto no obtenían un protagonismo digno en las nuevas entregas. Según recuerda Brewster, la actriz texana tenía muy claro que Letty no iba a quedarse en una sencilla ‘novia de’.

“Cuando Michelle leyó su papel, se quedó en plan: ‘No pienso interpretar eso”, comenta Jordana Brewster. “Y entonces lo cambió completamente: pasó de ser una mujer trofeo a un personaje con matices de verdad”.

Más sobre Michelle Rodríguez Jordana Brewster Rodriguez, por su parte, aporta un punto de vista basado en su ajetreada vida: “Tenía que hacerles ver que las calles no funcionan así”, explica. “No te enrollas con un tío solo porque esté bueno. Hay una jerarquía. ¿Puede ese tío bueno llevarse una paliza del tío con el que estás saliendo? Si puede, entonces no te lías con él, porque ¿para qué quieres perder tu puesto en la jerarquía?”.

Así pues, Rodriguez recuerda cómo le tocó aleccionar a los guionistas de la franquicia: “Ya sé que a vosotros os gusta Hollywood y todo eso, pero si queréis ser realistas, las cosas funcionan así, y no pienso portarme como una guarra delante de millones de personas, así que me vais a perder si no cambiáis las cosas”, recuerda.

“Recuerdo haberme peleado para conseguir una escena en la que Letty se metía en una pelea, porque me parecía que una no se sienta por ahí sin ensuciarse las manos y deja a los tíos hacer el trabajo sucio”, añade Rodriguez. “Si no lo haces, ¿entonces estás ahí para hacer de modelo? En el sitio de donde yo vengo, las cosas no funcionan así”.

