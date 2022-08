No viaje a los Estados Unidos con productos porcinos

Entornointeligente.com /

Las personas que viajan desde la República Dominicana a los EE.UU. o a otro destino internacional no deben llevar productos porcinos, debido al brote de la Peste Porcina Africana (PPA) en el país. Productos como chicharrón, longaniza, jamón, salami, jamoneta y sancocho no son permitidos en viajes internacionales. Quienes viajen a los Estados Unidos con productos de cerdo comprados en la República Dominicana pueden estar sujetos a una multa de US$300. La incautación de productos derivados del cerdo también puede causar retrasos innecesarios para los viajeros, por lo que se recomienda no viajar internacionalmente con estos productos.

Para más consejos consulares e información actualizada, síganos en Twitter, Instagram y Facebook: @EmbajadaUSAenRD.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com