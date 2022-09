«Não toque em estrangeiros». O conselho das autoridades chinesas para evitar infeção por monkeypox

Entornointeligente.com /

Um alto funcionário de saúde da China aconselhou as pessoas a evitar o contacto com estrangeiros para prevenir a infeção por monkeypox após ter sido reportado o primeiro caso do vírus na China continental, adianta a Reuters .

Relacionados monkeypox. OMS apela a reforço de cuidados após cão apanhar Monkeypox

índia. Morreu na Índia o primeiro doente de monkeypox na Ásia

«Para evitar uma possível infeção por varíola e como parte do nosso de estilo de vida saudável, é recomendado que 1) não tenha contacto direto com estrangeiros» , publicou este sábado Wu Zunyou, epidemiologista-chefe do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da China, na sua página oficial do Weibo.

Wu também pediu à população para evitar o contacto com pessoas que estiveram no estrangeiro nas últimas três semanas, bem como com todos os «estranhos», tendo ainda alertado para que se vigiem possíveis sintomas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever A publicação de Wu foi amplamente partilhada nas redes sociais no fim de semana, mas a secção de comentários foi desativada no domingo.

Algumas pessoas questionaram por que os estrangeiros na China, muitos dos quais residentes de longa data e que não saíram recentemente do país devido às restrições impostas devido à pandemia de covid-19, foram considerados mais perigosos do que os chineses.

A cidade de Chongqing, no sudoeste do país, registou uma infeção por monkeypox que chegou do estrangeiro, naquele que foi primeiro caso do vírus na China continental.

A pessoa infetada era um cidadão chinês de 29 anos que voou de Espanha para Chongqing a 14 de setembro, anunciou o Centro de Controlo de Doenças.

O risco de transmissão foi baixo, pois a pessoa foi colocada em quarentena assim que chegou a Chongqing e todos os contactos próximos foram isolados e colocados sob observação médica.

Cerca de 90 países onde a monkeypox não é endémica reportaram surtos da doença, que a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência de saúde global. No total, houve mais de 60 mil casos confirmados e um número residual de mortes nesses países.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com