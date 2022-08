Entornointeligente.com /

Marco Ureña tuvo su estreno como jugador del Cartaginés en el empate ante Saprissa y su accionar dio de qué hablar tanto dentro como fuera de la cancha. El delantero de 32 años ingresó de cambio ante la S, dio una asistencia y salió expulsado. Sin embargo, el mayor ruido lo generó antes del partido cuando conversó con la prensa y denunció que no es convocado a la Selección Nacional por situaciones que se dieron durante el Mundial Rusia 2018.

«Nunca he tenido filtros para hablar, ya todo se sabe. Se ha visto lo que pasó de Brasil para acá. Después de Rusia se ha visto todo lo que ha pasado, se escuchan cosas y se tiran al aire. No tengo amigos en la Selección, en realidad son pocos en el fútbol y nunca ha sido un problema para desempeñarse en la parte profesional y representar a mi país», indicó Ureña.

El atacante brumoso no dio nombres, pero deja entrever que diferencias que tuvo con jugadores y dirigentes durante Rusia 2018 lo están marginando de ser tenido en cuenta en el actual proceso hacia Catar 2022.

«Pasaron muchas cosas en Rusia de las cuales nunca estuve de acuerdo y obviamente uno habla con los ticos y se molestan. Obviamente me afectó, sabía que iba a ser un poco difícil volver a la Selección y bueno, no por ende cuando llegó Gustavo Matosas no fui parte de la Selección», añadió.

Ureña asegura que su pecado fue no haberse quedado callado y ahora se lo cobran. «Lo que pasó en Rusia son cosas que quedan allí, a lo interno del camerino, pero sabía que no iba a volver a la Selección. Fueron situaciones tanto con dirigentes como con jugadores. Tanto así que no se hicieron las cosas en Rusia igual que en Brasil, se vieron los resultados. Pero era más fácil mantener la dinámica del grupo y como yo no me quedo callado al final uno siente que fue perjudicado», expresó el futbolista que también representó al país en Brasil 2014.

