No tengas miedo, recuerda que el medio baja la frecuencia ¡Confía!

Entornointeligente.com /

Patricia Valderrama

Conexión Astral

Aunque sientas que muchas cosas no tienen sentido confía en el silencioso flujo de la vida que siempre pone todo en su lugar.

Para obtener mayor precisión de las orientaciones astrológicas la sugerencia es leer tanto tu signo solar como tu ascendente.

ARIES

MARZO 21 / ABRIL 20

Grandes protecciones te pondrán a salvo de probables problemas de salud, agradécelas y permite que se manifiesten. No abuses de tu capacidad de trabajo, no solo necesitas descansar sino compartir con otros, para tomar energía y reponerte de cualquier desgaste que hayas podido experimentar en los últimos tiempos. Las relaciones laborales serán claves para conseguir lo que te propongas. Es un tiempo para generar estructura y orden, de esa manera todo avanzará de forma fluida llegado el momento indicado para cada cosa.

PRÁCTICA AMOROSA: excelentes ideas productivas, ahora corresponde ponerlas en marcha para que puedas ver los frutos.

ENERGÍA MAGNÉTICA: diviértete un poco para que puedas conseguir el equilibrio que necesitas en este momento.

TAURO

21 DE ABRIL / 20 DE MAYO

Si quieres enseñar éste es el momento para crecer como maestro, tienes todo para desarrollarte profesionalmente en este ámbito ¡te corresponde! Si no es algo que te interese igualmente te corresponde ser partícipe de procesos colectivos de crecimiento en el que podrás ejercer el liderazgo en ámbitos poco convencionales o ayudando a la gente. Conseguir tu espacio de contribución te hará sentir muy bien. Tus hijos y proyectos esperan que te alinees con esta energía de enseñanza y contribución al colectivo para poder crecer como les corresponde. No frenes este proceso de evolución tan importante para ti como para lo que viene para ti.

PRÁCTICA AMOROSA: permite que tus pensamientos te guíen a tomar las mejores decisiones.

ENERGÍA MAGNÉTICA: trabajar desde casa te traerá muchos beneficios.

GÉMINIS

MAYO 21 / JUNIO 21

Es el momento oportuno para proyectar en el mundo los resultados del proceso familiar y personal que has elaborado a lo largo de tu vida, así que no pierdas ni un instante de tu tiempo para salir adelante con tus propósitos. Concéntrate en la conexión con tu mundo interior y con tu creatividad para que surja lo auténtico. Afina tu energía haciendo cosas que te gustan.. Estás en pleno proceso de concepción de un gran cambio en tu vida profesional y pública, para ello necesitas sentir la convicción de que mereces lo mejor en la vida. Has conseguido una importante solidez y eso impulsará procesos de expansión en tu vida.

PRÁCTICA AMOROSA: la fuerza que tienes ahora será indetenible así que administrala para aprovecharla adecuadamente, no permitas que este impulso te atropelle.

ENERGÍA MAGNÉTICA: tu hogar es tu templo y la fuente de todas tus bendiciones.

CÁNCER

JUNIO 22 / JULIO 21

Tu fe te impulsará hacia el camino vocacional que te corresponde. Es el momento de confiar y aprovechar los recursos que siempre has tenido a mano para salir adelante, pero que tal vez, por falta de visión, no has aprovechado completamente. Ahora los tienes que tomar, de lo contrario estarías desperdiciando dones que te han sido otorgados para ponerlos al servicio y motivar a otros a conseguir su propio camino. Tú puedes motivar mucho a otros y ser muy importante en el crecimiento de la vida de quienes te rodean ¡hazlo!

PRÁCTICA AMOROSA: tu capacidad de ayudar y servir se hará sentir un gran empoderamiento, elige bien cada palabra que utilices y podrás ayudar mucho más a tu entorno.

ENERGÍA MAGNÉTICA: cuida el nerviosismo y el sueño, desarrolla el hábito de meditar antes de irte a la cama.

LEO

22 DE JULIO / 22 DE AGOSTO

Los cambios que vienen para tu vida son muy grandes si confías en la vida. No pretendas tener el control porque solo limitará lo que viene para ti. Cada día tienes más seguridad en ti mismo y más posibilidades de generar los recursos que te mereces. Vas a llegar hasta donde pienses que lo puedes hacer. Mientras más abras tu corazón a lo inesperado más sorpresas agradables recibirás. Momentos de intimidad y afecto que te harán disfrutar mucho de momentos de compartir con tus seres queridos. Es oportuno que te tomes un tiempo para estar contigo y calmar tus emociones.

PRÁCTICA AMOROSA: impulsa tus proyectos profesionales, estudia y comparte lo que sabes.

ENERGÍA MAGNÉTICA: cuida los detalles y te sentirás en equilibrio.

VIRGO

AGOSTO 23 / SEPTIEMBRE 22

Las relaciones te harán crecer en múltiples sentidos, solo tienes que darte tu lugar para que no se conviertan en un peso para ti, cuidado con sobrecargarte. Ahora puedes reconocer lo que aportas y lo que vales, eso hará una gran diferencia en todo lo que compartas en pareja, sociedades y hasta con clientes. Llegó la hora de hablarte de una manera diferente, tienes que ser más justo contigo mismo y valorarte más, así que observa tu diálogo interno para que lo afines hasta acostumbrarte a hablarte con palabras amables y motivadoras.

PRÁCTICA AMOROSA: para ti es muy importante ayudar, ahora lo puedes hacer con la oración o la visualización.

ENERGÍA MAGNÉTICA: tu mente está muy inquieta, por eso tienes que aprender a silenciarla o al menos a enfocarla, la naturaleza puede ayudarte en este propósito.

LIBRA

SEPTIEMBRE 23 / OCTUBRE 22

Tu trabajo es muy importante para ti y eso es maravilloso, solo que necesitas otorgarte a ti mismo el valor que tienes, si observas en tu entorno te darás cuenta de lo muy apreciado que eres, esa debe ser tu referencia. A ti te aprecian y valoran mucho tanto en tus relaciones personales como laborales, eres importante para tus compañeros de trabajo, tus clientes, vecinos y amigos, tú eres un líder carismático y muy motivador, así que reconoce tu rol y date tu lugar. Una vez que hagas eso verás el avance que lograrás tanto en tus relaciones como en tu trabajo. Ocuparte de embellecer tus rutinas impedirá que te deprimas.

PRÁCTICA AMOROSA: ayuda a tus amigos y déjate ayudar.

ENERGÍA MAGNÉTICA: no permitas que la inquietud te genere problemas innecesarios, tómate las cosas con calma y verás cómo todo fluye.

ESCORPIO

23 DE OCTUBRE / 21 DE NOVIEMBRE

Seguramente estás muy reflexivo sobre los cambios colectivos y por eso estás creando las posibles maneras de contribuir a que sean lo más positivos posible. ¡Bravo por eso! tú contribución puede ser muy valiosa en este momento, así que concéntrate y permite que las mejores ideas surjan de tu buena cabeza. Es mucho lo que tienes para enseñar y compartir. Algo que puede resultar muy beneficioso es que generes maneras divertidas de entregar tu conocimiento, ahora tienes la capacidad para lograrlo.

PRÁCTICA AMOROSA: cuida tus relaciones para que no surjan conflictos innecesarios, si eres precavido con las palabras puedes conseguir buenos acuerdos, beneficiosos para todos.

ENERGÍA MAGNÉTICA: aprovecha este momento para trabajar mucho: ordenar tus ideas y proyectos traerá grandes beneficios a tu vida.

SAGITARIO

NOVIEMBRE 22 / DICIEMBRE 21

Crecer y proyectarse tiene mucho que ver con conseguir expansión emocional, personal y familiar. Tal vez has puesto mucho empeño en tu vida profesional, pero llegó el momento de reconocer que ésta sólo tomará fuerza con la satisfacción y seguridad que alcances en tu ámbito íntimo. Se presentarán buenas oportunidades para crecer, no las desaproveches. Los sueños se hacen realidad ¡confía! Proyecta con tu mente lo que quieres alcanzar. Es un excelente momento para aprovechar tu característica capacidad de abstracción: si lo puedes pensar lo puedes manifestar.

PRÁCTICA AMOROSA: pon tus ideas al servicio de tu trabajo cotidiano y te convertirás en un gran motivador.

ENERGÍA MAGNÉTICA: cuida los detalles y podrás dibujar lo que aspiras con tal nivel de precisión que conseguirás lo que te propongas exactamente como lo concebiste.

CAPRICORNIO

DICIEMBRE 22 / ENERO 20

Seguramente has crecido mucho en todos los sentidos y quieres compartir tus logros, que no son solo materiales sino sobre todo espirituales. Así que tómate en serio todo aquello que te haga crecer en la fe. Tu mente se está abriendo a los milagros y tu corazón está cada vez más receptivo a recibirlos. Confía y tu vida cambiará mucho, no se trata de una experiencia material sino de un crecimiento profundamente espiritual que te puede llevar hasta donde siempre has aspirado.

PRÁCTICA AMOROSA: puedes ayudar a sanar a otros o a desarrollar proyectos laborales, tu presencia será clave para que pasen cosas maravillosas.

ENERGÍA MAGNÉTICA: no te quedes en ideas, llévalas a la práctica de manera cotidiana y verás avanzar todo lo que te propongas.

ACUARIO

ENERO 21 / FEBRERO 19

Te han tocado nuevas experiencias que te han puesto a prueba y estás saliendo airoso porque cada día sientes mayor seguridad en ti mismo ¡Eso es! Así tienes que continuar, sin alarde pero con paso seguro. En la medida que reconozcas tus talentos y los aproveches para contribuir con el crecimiento de otros conseguirás grandes beneficios. Ingresos económicos significativos producto de tu trabajo será la recompensa que tanto te mereces. Excelente semana laboral, cosechas excelentes frutos.

PRÁCTICA AMOROSA: aprovecha las buenas relaciones que has cultivado, ahora verás todas las oportunidades que te pueden proporcionar.

ENERGÍA MAGNÉTICA: maneja tu ansiedad utilizando ejercicios de meditación guiada, eso te ayudará a manejar las emociones que experimentarás esta semana.

PISCIS

20 DE FEBRERO / 20 DE MARZO

Atrévete a tomar la iniciativa, no es el momento de actuar pero sí de concebir lo que quieres que ocurra en los próximos meses, así que lo que pienses y compartas con los demás determinará tu vida: tu pensamiento y palabra diseñarán tu futuro inmediato. Eso te invita a cuidar mucho tu imaginación y sobre todo tus miedo, para que no termines generando realidades adversas. Si te enfocas en lo que quieres y en lo que te mereces podrás dar un giro a cualquier cosa que pareciera ser contraria a tus deseos y aspiraciones.

PRÁCTICA AMOROSA: al ocuparte de tu salud impactarás de manera muy positiva en tu entorno.

ENERGÍA MAGNÉTICA: tu pensamiento tiene mucha fuerza en este momento, así que úsalo a favor.

Patricia Valderrama en Instagram: @soypativalderrama

LINK ORIGINAL: Estampas

Entornointeligente.com