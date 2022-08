«No tenemos tiempo, no podemos fallar»: Petro en la íntima charla que tuvo con sus ministros

Entornointeligente.com /

En medio de la posesión de la mayoría de su Gabinete Ministerial, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, les pidió a los ministros que comiencen a trabajar por los colombianos a partir de este lunes 8 de agosto, asegurando que tienen muy poco tiempo y no pueden fallar.

«Nosotros no podemos separarnos del pueblo, cada Ministerio, las mujeres están más listas a hacer la revolución, la revolución que es un cambio, una nueva evolución, una nueva rotación, un nuevo ciclo, eso es con el pueblo, no podemos separarnos con la población en nada. Nos toca trabajar desde mañana, el tiempo es un bien escaso. Tenemos poco tiempo, tenemos que aprovechar con intensidad y al máximo el tiempo, no tenemos tiempo», afirmó Petro desde la Casa de Nariño.

En este sentido el mandatario fue reiterativo: «Nosotros no podemos fallar, este es el Gobierno del cambio y el cambio es de verdad. No es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje, un cambio hacia donde, es difícil saberlo. El mundo sabe que tiene que ir a un cambio, la situación actual es insostenible».

Frente al comentario que ha surgido en la opinión pública, respecto a la edad de los ministros, teniendo en cuenta que la juventud ha sido el gran apoyo del actual Gobierno, Petro reiteró que se debe trabajar por esas poblaciones jóvenes que confiaron con su voto.

El mandatario también aseguró que se debe gobernar desde los territorios, además confirmó que ni él, ni los ministros, se quedarán en la Casa de Nariño y en los Ministerios encerrados en las oficinas.

«Hay que reformar el Dapre, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), tenemos que entrar a manejar eso, aquí debe haber menos poder en este edificio. Tiene que haber más poder en los Ministerios en forma distribuida, no concentrada en un Ministerio, que el presidente y los ministros y ministras sean conjuntos», expresó.

El presidente confirmó que las posesiones ministeriales aún pendientes no lograron realizarse por temas de papeles, se terminarán de concluir este lunes.

«Este Gobierno es cero corrupción, nosotros no podemos permitir la corrupción en este Gobierno, éticamente es imposible, todas las lupas de todo lo que ustedes se imaginen, nacionales e internacionales están sobre nosotros, sobre nuestras vidas, en los entornos familiares», afirmó Petro.

