«No tenemos bastones», denuncia persona con discapacidad visual

Caracas .- « No tenemos bastones, las calles son inaccesibles, las sillas de ruedas están remendadas y a las pocas personas que trabajamos para entes públicos nos tienen contratados por 5, 7 y hasta 10 años porque no les interesa incluirnos». Así es la situación de las personas con discapacidad, según comentó este martes, 19 de julio, Luis Betancourt, quien cobra una pensión de sobreviviente porque tiene una discapacidad visual congénita.

Betancourt denunció desde la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús que su contrato como ascensorista en el hospital Luis Razetti de Caracas fue suspendido luego de caer por el hueco del ascensor al que le falta media puerta. «Todos lo sabían. Yo entre descuidado y de broma no me mató», relató.

Para sobrevivir a esta situación Betancourt recurre a vender chucherías, sabanas y todo lo que pueda vender en las calles junto a su esposa y así generar un sustento para alimentarse, comprar medicamentos y cubrir medianamente los gastos de su hija de 11 años.

«Sufre de la vista y hasta el sol de hoy no he podido mandarme a hacer los lentes porque la consulta sale en 40 dólares. ¿Y si no estoy trabajando cómo los pago?», dijo este caraqueño mientras sostenía un cartel donde abogaba por el pago de las cláusulas contenidas dentro de las contrataciones colectivas.

Denunció que su gremio se siente burlado porque el gobierno de Nicolás Maduro ofrece transporte, soluciones habitacionales y mejorar las condiciones, pero no les cumplen. Además, exigió el pago del bono recreacional para los jubilados y sobrevivientes, como es su caso.

Pensionados La protesta de las personas con discapacidad fue acompañada por los pensionados y jubilados, quienes desde hace varios meses exigen en la calles el pago de bonificaciones, pensiones que les permitan cubrir sus necesidades básicas y que el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) sea derogado.

Luis Cano, coordinador del Frente Amplio de Jubilados y Pensionados, denunció que es difícil estar en su posición porque viven en una constante angustia debido a que no pueden cubrir todos sus gastos, se encuentran lejos de sus hijos, quienes se marcharon para buscar un mejor futuro, y, además, el Gobierno se burla y les miente al prometerles realizar el pago de sus bonificaciones.

« Estamos bastante molestos y decepcionados porque no puede ser que después de tanta lucha e incluso ir hasta Miraflores. El día de hoy no se nos ha pagado el bono recreacional al sector jubilado y tampoco se ha realizado el pago de uniformes a los compañeros activos», reiteró el también integrante de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud).

Finalmente, alertó que en las últimas reuniones con las autoridades se les propuso pagar 130 bolívares como concepto del pago de uniformes, una situación que calificó como una humillación debido a que la contratación colectiva establece que deben cancelar 10 salarios mínimos o entregarles unos seis uniformes y pares de zapatos.

Katherine Dona Gran Caracas

