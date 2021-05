No te rías que es verdad #40: La historia del #MeToo o el #YoTambién, movimiento que ahora se despierta en el mundo del entretenimiento venezolano – Medio de comunicación para la comunidad de Habla Hispana – Caraota Digital

Entornointeligente.com / Por Alexa Liendo y Tom Monasterios

Esta semana la entrega #40 del Web Show del periodista Tom Monasterios, No Te Rías que Es Verdad, llegó con su acostumbrado sentido del humor; y como el primer y único noticiero de memes, virales y #Hashtags de Hispanoamérica les traemos el análisis de lo más relevante de la semana, para que no se lo lleve la ola digital. Aunque le advertimos, que tristemente no todo es para reírse.

Comenzamos nuestro recorrido por las noticias con los memes y virales que le dieron la vuelta al continente americano y sobre todo al país. Y por dónde hay que comenzar cuando entramos a un país, por el aeropuerto, porque nuestro Bolívar es ahora quien nos recibe aunque muchos no lo reconozcan y por eso fue noticia.

Para darle sabor a esto, nuestra Caterina Valentino nos enseña a comer cambur aunque a ella no la detuvieron como sí le pasó a una señora que dice haber sido detenida “por comer mamón”, la verdad es que se había quitado el tapabocas.

Le mostramos un truco para que su marido piense que su moto tiene un desperfecto y no salga. Pero las redes no solamente están llenas de gente tóxica, también nos deja ver a nuestros exitosos deportistas como la siempre galardonada Yulimar Rojas, quien fue reconocida por los record Guiness por sus maravillosos saltos; el viral sobre los efectos de la vacuna china en Venezuela; los “eventos” de la Cota905; el Metro de CCS donde golpearon a un pasajero por aparentemente no pagar el pasaje, pero nos preguntamos cómo tenía que pagarlo si las maquinitas solo aceptan monedas que nadie tiene. No podíamos ignorar el bailecito en redes de nuestros actores Dora Mazzone, Maria Antonieta Duque y Aroldo Betancourt, y mucho más.

Por supuesto, solidarios con las víctimas de acoso y violencia sexual en Venezuela les traemos un especial sobre el movimiento #METOO para hablar del movimiento que resonó hace unas semanas en nuestro país con el “Yo te creo Vzla”, que denuncia acoso, estupro y violencia sexual. Pero ¿sabe usted de dónde viene el movimiento #MeToo y desde cuándo se inició? Desde nuestra redacción hicimos un especial sobre este tema, sobre esta corta frase tan poderosa que generó uno de los movimientos más importantes en el mundo del entretenimiento, y en otros gremios.

Y cerramos, como todo noticiero, con deportes con un especial de nuestro especialista Cesar Arriba “Las tortas del deporte”. Una vez más, Venezuela #YoHagoUnLlamado a la cordura porque el COVID-19 anda libre en nuestra tierra.

Todas sus secciones favoritas en @noteriasqueesverdad; host: @tommonasterios; Producción: @alexaliendosoy. Estamos en vivo todos los miércoles a la 12 m hora Miami/Venezuela, por @caraotadigital.

LINK ORIGINAL: Caraota Digital

Entornointeligente.com