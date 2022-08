«No te quedes callada» â» Arianny Tenorio hace fuerte denuncia en las redes (+Video)

Entornointeligente.com /

La modelo denunció un incómodo y desagradable momento que vivió en México Cabe recordar que Arianny está radicada en México desde hace varios años, país dónde constantemente surgen denuncias sobre xenofobia y acoso hacia las mujeres. Este fue el caso de la novia del influencer mexicano Luisito Comunica, quién hizo uso de sus redes sociales para denunciar una desagradable situación que experimentó en la capital del país azteca.

«Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarrraron bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas y no me pienso quedar callada» expresó, comentando que esto ocurrió cuando se dirigía a un lugar para desayunar.

Según declaró la modelo, un conductor de una moto se bajó y subió a la acera para atacarla.

«No debemos quedarnos calladas cuando pasan estas cosas… El hombre me agarró la nalga con aquel deseo, qué asco, qué cochino se sintió. De verdad que me sentí indignada» declaró.

«La gente alrededor, nadie vió, nadie dijo nada. Y esto no es la primera vez que me ha pasado» agregó, mostrándose en desacuerdo con el hecho de que nadie se acercara a ayudarla.

Ante esto, sus seguidores la apoyaron denunciando públicamente este tipo de situación que ocurren día a día. Por otra parte, Luisito está haciendo lo posible por encontrar testigos con evidencias del hecho para dar con el acosador.

