¿No te gusta el nuevo aspecto de Gmail? Así puedes volver al antiguo

Entornointeligente.com /

El nuevo diseño de Gmail es una realidad para todos. Y, lo cierto, es que existen mejoras en lo que tiene que ver con la usabilidad de la interfaz y el aspecto de la versión web. Pero, quizás, seas de los que no les gusta nada cómo luce ahora el cliente de correo de la compañía. Si este es tu caso, te enseñamos cómo volver al anterior.

Algunas de las mejoras que llegan con la revisión del diseño de Gmail es la posibilidad de un panel izquierdo donde es posible encontrar accesos directos a muchas funciones que ofrece Google, como por ejemplo el correo, su cliente de chat e, incluso, Spaces. Aparte, los botones habituales de uso tienen una nueva distribución que, en principio, busca que sean más accesibles y que estén más cerca de las zonas más intensas de calor en el uso de cliente.

Estéticamente, el nuevo diseño tiene signos claros de Material You , como por ejemplo el ofrecer acabados redondeados por todos los lados y un espacio central de gran importancia visual para que nada se pierda en una revisión. Adicionalmente, también existe una nueva búsqueda que es mucho más efectiva y que se mantiene en un lugar prominente de la interfaz de usuario.

SmartLife

Cambia al diseño antiguo de Gmail Lo nuevo no tiene que gustarle a todo el mundo, y esto es algo que te puede pasar con el nuevo diseño del correo de Google (en su versión web). El caso es que la compañía de Mountain View tiene una forma de volver atrás sin que notes nada en lo que tiene que ver con el funcionamiento del cliente (incluyendo la nueva búsqueda, que mantiene la opción avanzada). Tienes que hacer lo siguiente para conseguirlo:

Entra en el cliente de Gmail en el navegador que utilizas (es posible que tengas que introducir tus credenciales). Ahora en la zona superior derecha encontrarás un icono que se denomina Ajustes y que debes pulsar. En este momento, verás la ventana de Ajustes rápidos y, entre las posibilidades disponibles, está una que se llama Volver a la vista anterior de Gmail. Simplemente, pulsa en ella, y la transformación es automática. Hecho esto, has terminado. Evidentemente, pues activar otra vez el nuevo siguiendo los mismos pasos y encontrando la opción de cambio en el mismo lugar en el que está la que has utilizado para volver atrás. Eso sí, antes o después , Google decidirá que el diseño de Gmail para todos es el que se comenzó a desplegar de forma masiva en el día de ayer. Y, en este momento, no te quedará otra que pasar por el aro. Es lo que hay.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com