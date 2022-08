¿No te funciona bien el micrófono de tus AirPods? Así lo puedes solucionar

Entornointeligente.com /

En alguna ocasión es posible que el micrófono de los AirPods que tiene no funciona todo lo bien que debería. Esto es un quebradero de cabeza, ya que por ejemplo responder llamadas se convierte en una auténtica locura. Pues bien, te vamos a mostrar opciones para corregir lo que te pasa de una forma bastante sencilla.

Generalmente, los fallos que se producen no se deben a problemas físicos, a no ser que se maltraten a los auriculares de una forma bastante descarada. Por lo tanto, lo habitual es que existan errores de software , como por ejemplo los propios de configuración de la conexión Bluetooth o los que tiene que ver con el funcionamiento de los propios cascos de Apple de los que estamos hablando. Y, esto, es posible solucionarlo de una forma sencilla y sin poner en riesgo al accesorio.

Cómo arreglar el mal funcionamiento de los AirPods Una vez que tienes claro que algo le pasa al micro que hay en los auriculares de Apple, independientemente del modelo que tengas, una de las cosas que puedes hacer es comprobar su configuración en el sistema operativo iOS que usa el iPhone. Generalmente, esto no suele pasar, pero en ocasiones se varía algún parámetro por diferentes motivos -y se olvida luego volver a la configuración inicial-.

Pixabay

Para que todo vaya de nuevo como la seda, lo que tienes que hacer es seguir las indicaciones que dejamos a continuación (sin saltarte ni un paso):

Accede al teléfono de forma habitual y, una vez que estés en el escritorio, entra en la Configuración del iPhone utilizando para ello el icono correspondiente que existe en la lista de aplicaciones. Ahora, entre las opciones que aparecen listadas en la pantalla, la que tienes que elegir es Bluetooth, que es el lugar en el que se encuentran los parámetros que has quizá has modificado. En la lista de accesorios sincronizados verás que están los AirPods, y que justo a la derecha existe un icono con la letra «i» dentro de un círculo. Pulsa en él. Ahora selecciona Micrófono entre todos los elementos disponibles. Verás diferentes posibilidades entonces en lo que tiene que ver con su configuración. Para que no tengas problemas, lo que tienes que hacer es utilizar la opción Cambiar AirPods automáticamente. De esta forma, lo más probable es que todo lo que te ocurre se solucione. En este momento has finalizado y puedes comprobar si los cambios han tenido el efecto esperado. Limpiar el micrófono también ayuda Puede ser que los problemas vienen derivados de la suciedad que hace que el funcionamiento de este elemento sea errático. Debes saber que los micrófonos de los AirPods están al final de la patilla que tienen los cascos . Y es ahí donde debes centrar tus esfuerzos. Lo ideal es proceder a una limpieza con un paño de microfibra y, si esto es insuficiente, el uso de aire comprimido -aplicado directamente- puede eliminar lo que impide que todo funcione como debe.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com