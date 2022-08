¿No supera su ruptura de Omar Koonze?- Daniela Barranco cuenta la historia detrás de su tema «Inseguridad» (+Video)

Entornointeligente.com /

La polémica influencer y cantante venezolana, Dani Barranco decidió revelarle a sus seguidores lo que la inspiró en su más reciente sencillo , «Inseguridad». La canción se estrenó el pasado 19 de agosto, es una colaboración con el también venezolano Marva l. Hasta la fecha ha acumulado más de 47 mil visualizaciones en la plataforma de YouTube.

A traves de su cuenta de Instagram montó un video donde contó lo siguiente: «Quería hablar con ustedes sobre mi último sencillo, ‘Inseguridad’, pero más allá de decirles que escuchen la canción (…), quería irme un poquito más personal y contarles lo que significa la canción para mí».

Al contar su punto de inspiración, empezó poniendo en contexto a la gente: «Cuando yo decido ir a terapia, el enfoque principal de mi terapia, lo que íbamos a trabajar durante un tiempo, eran mis inseguridades y mi autoestima… A mí una de las cosas que me ha costado desde siempre es recibir y dar amor, principio porque yo no me creía capaz de gustarle lo suficiente a alguien para que se enamorara de mí; y como yo no me amaba lo suficientemente a mí, se me hacía muy difícil dar amor»,

Acotó: «Luego entro en una relación larga siendo muy insegura, muy inocente, sintiendo que siempre tengo que dar más porque es que si no, no te voy a gustar (…)».

Reveló también que a raíz de esa relación aprendió muchas cosas, sanó algunas «sola», otra «acompañada» , y también se quedó con nuevas inseguridades.

‘’Cuando la termino (la relación)… sabes que uno pasa por un momento en el que dice: ‘asco todo el mundo y el que participó, gracias por tus cinco minutos y chao’. Pero luego llega el día en que te sientas y piensas; ‘va a llegar un momento en que voy a tener que empezar de cero con alguien y niiiiiii…. De eso se trata la canción ’’.

