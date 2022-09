«Não sou apologista de mulheres a trabalhar em restauração», disse o sócio do Escama. Foi «afastado»

Entornointeligente.com /

Na marisqueira Escama, que abriu há quatro meses na Parede, em Cascais, só trabalham homens. O detalhe não passou despercebido à revista Time Out quando foi experimentar, pela primeira vez, este restaurante «moderno que respeita os clássicos». Um dos sócios explica, no artigo publicado esta semana, o porquê de não haver funcionárias e o comentário deu origem a uma polémica em ebulição e chegou ao ponto de fervura, esta sexta-feira, com o afastamento daquele responsável do restaurante.

«Não sou apologista de mulheres a trabalhar em restauração», admite Pedro Silva Carvalho à Time Out . «Sem querer ferir susceptibilidades, os homens são mais eficazes a trabalhar em restauração». Com base na sua experiência na área, explica que » as mulheres são muito conflituosas» neste ramo, «porque isto é um trabalho desgastante, e não é fácil a longo prazo gerir certas coisas «. E remata: «nós, homens, pela experiência que eu tenho, lidamos com as coisas de uma forma diferente, não nos deixamos ferir tão facilmente.»

Porém, não deixa de notar que, no futuro, a equipa poderá vir a acolher pessoas do sexo feminino, uma vez que aquilo que, sublinha, ambicionam «é ter uma equipa coesa independentemente do sexo».

«Espero que não leve a mal estar a dizer isto», diz ainda Silva Carvalho à jornalista.

Foto Uma das imagens promocionais do restaurante Escama dr Contudo, foi a própria equipa do Escama que ficou ofendida, reagindo prontamente: três dias depois da publicação do artigo da Time Out , o responsável, anunciaram , «foi afastado do projecto».

Uma pessoa não faz o restaurante, apressou-se a equipa a comentar nas redes sociais. «Queremos deixar claro que o restaurante Escama e a sua equipa não se identificam minimamente com o tipo de ideologia e pensamento machista demonstrados no artigo da Time Out», refere-se num comunicado, publicado esta sexta-feira. O PÚBLICO tentou contactar o restaurante, mas sem sucesso.

A equipa desculpou-se, assim, pelas declarações «misóginas» de Pedro Silva Carvalho durante uma entrevista onde deveria ter estado a «representar o Escama e a apresentar a visão de um negócio de restauração que tem como objectivo criar uma experiência única e positiva».

No seu site oficial , apresenta-se o restaurante como um projecto para «inovar a tradicional Marisqueira», tendo em conta que se situam no antigo Dom Pepe, um antigo local para mariscadas. Na carta, que muda de quatro em quatro meses e que valoriza os produtos sazonais e nacionais, não faltam as ostras, as amêijoas à Bulhão Pato ou as gambas à Guilho. Aos pratos tradicionais juntam ainda alguns toques das gastronomias francesa e japonesa.

Quanto à equipa que a nível do sexo já se sabe que é homogénea , escrevem que é «jovem» mas «bastante experiente».

