No solo China y el temor a una recesión: el desconocido rol de los fondos especulativos que están afectando al cobre

Las apuestas de los fondos de inversión internacionales están contribuyendo a hundir el precio del cobre, en medio del declive general de las materias primas.

Aunque la caída del metal rojo obedece principalmente al menor consumo de China y los temores de una recesión en Estados Unidos, la volatilidad experimentada en 2022 también se debe -en parte- a fondos especuladores que toman posiciones en las bolsas de metales .

«Todas estas grandes fluctuaciones del precio son en gran medida a raíz de lo que podríamos llamar especuladores, pero que en realidad son actores financieros que exageran los movimientos del precio», dijo el director de estudios y políticas públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Jorge Cantallopts.

El director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, añadió que «en el mercado participan agentes que se especializan en transacciones de corto plazo y no vinculadas al uso del activo subyacente. Los más reconocidos son los fondos de inversión especializados en materias primas».

Fondos en acción En los últimos meses, las principales bolsas de commodities del mundo han reportado un aumento en las posiciones cortas de los gestores patrimoniales que participan en el mercado del cobre.

La posición corta es utilizada por inversionistas que prevén futuras bajas en el precio de un activo. La operación consiste en pedir prestada una cantidad del activo y venderla, para luego volver a comprarla más adelante y devolverla al prestamista. Si el precio cae en dicho lapso de tiempo, el inversionista obtiene una ganancia.

Los fondos comenzaron a incrementar sus posiciones cortas en cobre desde fines de marzo, llegando a superar a las posiciones largas en las bolsas estadounidenses reguladas por la Comisión de Negociación de Futuros sobre Materias Primas (CFTC, su sigla en inglés). En concreto, las posiciones cortas de dichos actores financieros han aumentado un 94% desde abril, mientras que las largas cayeron un 43%.

En la Bolsa de Metales de Londres (BML), las posiciones de los fondos de inversión en el cobre han acortado su brecha. Las largas han caído un 26% desde abril, mientras que las cortas han crecido un 49%. Por su parte, la Bolsa de Futuros de Shangái (SHFE, sigla en inglés) muestra una predominancia de las posiciones cortas a partir de junio , según datos de su informe SHFE Top 20 Brokers.

Una base de datos elaborada por Plusmining indica que las principales compañías activas en los derivados financieros de metales son: Invesco, Mirae Asset, Samsung, KGI, Yuanta, BMO y Capital Securities. Los reportes de EEUU y la BML no permiten desagregar a los participantes del trading por el nombre de cada empresa.

Por su parte, a SHFE sí consigna los nombres de las firmas con la mayor cantidad de posiciones cortas en los últimos meses: Guotai Junan, Citic, Huatai, Yunchen, Yongan, Orient y Galaxy Futures.

Según Guajardo, las expectativas de un nuevo «superciclo» de los commodities atrajo una ola de entusiasmo por parte de los gestores de activos, que comenzaron a involucrarse más en estos mercados. Y así como la bonanza se revirtió en poco tiempo, estos también han revertido sus apuestas, dijo el ejecutivo.

Según la directora de estudios de Vantaz Group, Daniela Desormeaux, «hemos leído bastante literatura que trata de estimar este efecto especulativo y finalmente no hay nada muy concluyente. Si el precio del cobre cae un 2%, por ejemplo, ¿cuánto de ese 2% te lo explican los fundamentos y cuanto la especulación? Hoy día no hay respuesta para eso».

Precio de respaldo A pesar de la ola bajista en los precios del cobre, este sigue manteniendo un sólido respaldo de mediano y largo plazo a ojos de los expertos. Cantallopts señaló que tal como hubo caídas abruptas, el repunte podría ser rápido, y de hecho el cobre cerró hoy con una fuerte alza de 4,57% hasta los US$ 3,32 la libra en la BML.

«En mis proyecciones, el precio del cobre debiera sobrepasar en promedio los US$ 3,50 la libra como tendencia de largo plazo y probablemente acercarse a los US$ 4,00 en el futuro , pero eso no significa que no vayamos a tener meses en US$ 2,00 o US$ 2,50 la libra», dijo Cantallopts.

Mirando hacia el gigante asiático, Guajardo ve un repunte del ciclo industrial. «Si las primas de los cátodos de cobre importados por China mejoran, tendremos señales tempranas de que el precio se comenzará a estabilizar en torno a US$ 3,50 la libra».

«Yo sigo pensando que US$ 4,00 la libra es un sustento del precio del cobre, pensando en los fundamentos de mediano y largo plazo» , dijo por su parte Desormeaux, aunque admitió que «todo es posible» en el corto plazo.

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

