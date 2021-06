No ser cómplices del coronavirus por omisión exigió Ramón Guevara

Entornointeligente.com / Ramón Guevara Mérida, junio 16 (Prensa OCI).- Luchar contra la COVID-19 no es un juego y hacerlo respetando las medidas de bioseguridad es un compromiso individual que debemos incrementar, aseguró el gobernador Ramón Guevara ante el elevado número estadístico que posicionó a Mérida como el primer estado en contagios el martes pasado.

El primer mandatario recordó que desde el Ejecutivo regional se hacen todos los esfuerzos, junto con el personal médico y paramédico, para brindar una adecuada atención a los merideños, “pero es necesario que se respeten los protocolos, que se sumen individualmente como responsables de esta lucha”.

Presencia necesaria

Las estadísticas dan cuenta de que los pueblos merideños han sufrido una importante incidencia de contagios, a esta realidad el Ejecutivo regional, con el gobernador a la cabeza, ha respondido contundentemente. “Hemos ido a Guaraque, Mucuchachí, Bailadores y Timotes”, recordó Guevara, quien se trasladó con el equipo de la Dirección de Epidemiologia regional, los jefes de laboratorio y de enfermedades respiratorias de la Corporación de Salud (Corposalud), con el fin de realizar los cercos que corresponden.

Estos operativos tienen como objetivo la visita y caracterización de las personas contagiadas, sus familiares y amigos con los que han tenido relación, ubicándolos física y geográficamente, la aplicación de pruebas rápidas y de PCR, con el fin de determinar su compromiso y la entrega de tratamiento básico para quienes resulten positivos.

A este esfuerzo debe sumarse el compromiso individual, pues el virus “no mata solo”, afirmó Guevara, y exhortó a que los merideños no sean cómplices de la enfermedad, “lo esencial en estos momentos es respetar el distanciamiento social y el aislamiento voluntario, no estar en la calle si no hay necesidad, mantener la distancia entre las personas, si resulta obligatorio el salir, usar siempre y correctamente el tapabocas, y lavarse las manos con mucha más frecuencia”.

Timotes

Siendo el municipio Miranda un lugar fronterizo con elevado tránsito de personas, los contagios se han visto incrementados, por ello, el director de la Corporación de Salud, Rubén Gallo, en un trabajo conjunto con las autoridades nacionales, trasladó hasta el hospital Rafael Rangel de Timotes, un concentrador de oxigeno enviado por el ministerio, equipo necesario para el tratamiento de pacientes con compromisos respiratorios.

De la misma forma, el equipo multidisciplinario de epidemiologia, laboratorio y respiratorio de Corposalud efectuó la toma de muestras y las entrevistas de los pobladores, con el fin de cumplir con el cerco debido, trabajando para minimizar el impacto del virus en la población del páramo. /Euro Lobo

