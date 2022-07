No se trata de un dinosaurio en el hemiciclo de la ONU, es un dinosaurio en el mundo científico

Entornointeligente.com /

Una «original campaña de la ONU contra el cambio climático»

Como propaganda publicitaria, para el profano suena algo trágico y alarmante por la forma como el dinosaurio del video se dirige a la especia humana, donde el dinosaurio menciona que extinguirse es algo malo, donde el dinosaurio explica que al menos su causa fue un meteorito mientras hace referencia a gastos en subsidios de combustibles fósiles(se aclara que sólo el carbón mineral es fósil por estar petrificado), el petróleo es biológico al igual que el metano, sin embrago; el dinosaurio supone lo que hubiera sucedido si ellos hubieran subsidiado meteoritos. El dinosaurio llama a la reflexión para que se piense lo que se podría hacer con ese dinero que subsidia a los «combustibles fósiles». El dinosaurio llama a evitar la extinción, pero siempre deja unos interrogantes que ni los insensatos de la ONU se percatan que el asunto va por otro lado.

La depredación tras nacionalista de ecosistemas está destruyendo la vida en el planeta, al dinosaurio se le olvidó en su mensaje mencionar cómo se arrasan e invaden pueblos, cómo contaminan sus ríos, cuerpos de agua con la explotación legal e ilegal de recursos naturales, el dinosaurio no habló de deforestación, de monopolio de semillas para mantener a la población en hambruna, el dinosaurio no habló del derribamiento de montañas para extracción de minerales para satisfacer el apetito voraz de las trasnacionales de la destrucción y muerte, el dinosaurio no hizo referencia a los pesticidas como glifosato , el dinosaurio no hizo referencia a la extinción de abejas, de la avaricia mercantilista depredadora de la amenaza nuclear, el dinosaurio aparece como promotor de ventas del hegemónico unipolar del antiguo y mezquino régimen capitalista que se siente acorralado por la realidad geopolítica.

Pero no tanto eso se nota en el vídeo, de la parte del escenario se nota una imagen de un desplome de hielo que en verdad ha circulado en redes y por diversos medios audiovisuales que muestran una imagen que parece diseñada en programa computarizado, primero que todo porque no explica coordenadas y menos la época de esa imagen, que coincidencialmente es la misma que utilizan los medios corporativos para sembrar pánico comercial y terrorismo mediático cuando a la postre, si se analiza, un deshielo no se presenta en esa forma; por eso sólo dura pocos segundos y en el fondo se nota que se trata de un diseño computarizado.

Para un deshielo por desparramiento como lo muestra el telón del dinosaurio y el jueguito de imagenología mediática, tendría que precipitarse el fondo sobre el cual está el hielo y sería total y no como lo muestra el holograma virtual de Hollywood mediática, pues, para los deshielos en los Polos siempre se presentarán por quiebre o resquebrajamiento de las placas de hielo y luego con el movimiento de las corrientes ellas se van desplazando (iceberg).

El caso de las plataformas de hielo-Lersen

Quizás los investigadores necesitábamos al menos una fotografía aérea para poder interpretar con mayor objetividad un maravilloso fenómeno que se da en la naturaleza, no debe preocuparnos para nada el destino final de ese iceberg, sino el estado y la capacidad de interpretación y el grado de preparación de nuestros profesionales y de las academias de formación.

Pero lo más indigante de todo esto es la actitud de los «organismos científicos contemporáneos», pues esa línea longitudinal y la época en que se presenta dicha maravilla o lo podemos denominar fenómeno maravilloso y decretarlo a través de la Unesco como una maravilla más de la humanidad, por la sencilla razón de que en la práctica nos está confirmando y haciendo visible el movimiento tectónico de las placas terrestres y confirmando variación de las corrientes marinas en los puntos de confluencia y convergencia de los paralelos de las esfera terrestre. La grieta no se presenta por calentamiento global, ni menos por cambio climático, simplemente nos encontramos frente a una plataforma de hielo-Lersen porque lleva el apellido del navegante que exploró-. La placa no se hunde al instante, simplemente se observa una grieta que nos indica que existen movimientos en su parte inferior, pues lógico en su parte inferior existe agua-imagínese Ud., se agrieta una placa de concreto con deslizamiento de terreno, una capa de hielo se desliza o quiebra en su parte proporcional al espesor con respecto a la zona de movimientos con respecto no sólo al sentido de las corrientes submarinas, sino también con respecto al influjo de fuerzas solares y lunares o de vaivén de la Tierra(nutación)de allí que tomó sentido occidental (Antártida) y con respecto a la inclinación terrestre. Se presentan en la época de lo que he denominado «etapa de transición tectónica», es decir, para los meses de mayo, junio y julio y noviembre, diciembre y enero, momento en el cual la Tierra debe bajar un mínimo por milésimas de segundo su velocidad de traslación que por ende afecta el de rotación al momento de llegar al punto máximo de su elíptica en el punto de la curvatura , pues si no hiciera esto, se saldría de su órbita y por consiguiente vamos a tener perturbación del equilibrio isostático que se verá reflejado en movimientos telúricos y algo maravilloso: el origen de los Iceberg tanto para el Ártico como para el Antártico , al rodar esos iceberg jamás ocasionaran aumento del nivel del mar, pues se encuentran sumergidos en él como el hielo dentro del vaso de wiski .

También debemos tener presente las estaciones del año para cada hemisferio, pues; para el hemisferio norte el invierno(frío) llega a fin de año ya que el Sol se encuentra a la altura de Río de Janeiro y precisamente ese hielo se forma para la época de invierno y cuando el Sol empieza su ascenso y se encuentra a la altura del ecuador terrestre(21 de marzo) se empiezan a observar los primero deshielos para el hemisferio norte y para los meses de julio, agosto los deshielos son normales y no hay que estar sembrado pánico mediático con sucesos o eventos que son totalmente naturales y frecuentes para dichas épocas. Se recuerda el caso del Titanic y el iceberg precisamente para el mes de abril

Algo que debemos tener muy en cuenta es el ciclo del gas carbónico (CO2), es que las plantas y árboles son sumideros de dicho gas produciendo oxígeno y alimento para las plantas y los seres vivos de los reinos animal y homínidos. También debemos entender que los excesos de gas carbónico (CO2) son absorbidos en forma permanente por los océanos formando el carbonato de calcio (CaCO3) y no ácido carbónico como pretenden imponerlo dogmáticamente. Se les recuerda que las plantas que más producen oxígeno son las gramíneas por estar a nivel del suelo y por lo tanto ninguna especie vegetal se considera maleza como se nos ha impuesto a través del dogma académico.

Por ello el mundo científico contemporáneo y sus diversas agencias, medios y profesionales no alcanzan a dimensionar la irresponsabilidad de su conocimiento al mencionar deshielos por almacenamiento de calor atrapado por gas carbónico. Razón por la cual no existe en ningún lugar de los Polos un gas carbónico que atrape calor a nivel de superficie marina. Se reitera que los mares disuelven los excesos de gas carbónico (CO2) de la atmósfera. Toda formación calcárea en el mar es derivada de la absorción del CO2 atmosférico que no logran absorber las plantas y los árboles. Las chuvas marinas, los políperos calcáreos, la actinia que es una especie de alga también es resultado de la absorción del CO2 de los excesos atmosféricos. Con la formación de las chuvas (conchas de nácar) se desmonta el engaño de que el gas carbónico se transforma en ácido carbónico e incrementa la acidez de los mares.

Tuve la oportunidad de sondear a algunos jóvenes estudiantes de pregrado universitario y preguntarles por las chuvas marinas, ninguno ha oído hablar de eso, como tampoco lo ha escuchado de sus docentes y resulta muy patético que un especialista sea magister, PhD en ciencias básicas o ciencias naturales ignore que las chuvas marinas están constituidas por carbonato de calcio (CaCO3) como resultado de la absorción de los excesos de gas carbónico de la atmósfera.

Así que el dinosaurio que no muestra la ONU y que está distorsionando el conocimiento y regresando al mundo académico y científico a la época del oscurantismo está más vivo que nunca.

La educación está cayendo en barrena por el enfoque de un modelo educativo hacia los intereses del mercado, es decir; una educación al servicio de las trasnacionales y no a la formación del ser humano y para el beneficio de la humanidad.

Se hace un llamado a la UNESCO para que ventile el asunto no sólo de la mala calidad de nuestros profesionales en la materia, sino en la mala preparación, la falta de conocimiento y sindéresis para afrontar e interpretar un fenómeno natural tan sencillo. Diseñar una estrategia de mercado que burle la capacidad del hombre de ciencias y desinforme al mundo académico, está llevando a la educación en todos sus niveles a una hecatombe intelectual. Se está difundiendo el error, la mentira, y el engaño a nivel educativo y por culpa de este fraude académico tenemos una educación al servicio de las trasnacionales de la geopolítica unipolar y no una educación al servicio del ser humano y de la sociedad. A un infante de escuela en grado de transición se le puede perdonar y hasta resulta gracioso si se diera el caso, pero de lo grave de ello es lo que está sucediendo a nivel profesional, a nivel académico, a nivel de organizaciones de profesionales, muchos» especialistas en la materia» que ignoran los conceptos y principios básicos de las ciencias.

Si el clima estuviera cambiando ya no tendríamos las estaciones del año para sus fechas respectivas, sin embargo, la realidad nos demuestra que no han variado, el verano, el invierno, el otoño y la primavera se desarrollan dentro de la normalidad para los respectivos hemisferios y debemos aprender a diferenciar entre clima y temperatura y no confundir estos conceptos. No es lo mismo un descenso brusco de temperatura para justificar intereses del mercado que analizar las circunstancias por las cuales se presenta ese descenso de temperatura debido a las condiciones del momento. Además, la protección del medio ambiente es un problema ético, de dignidad y de soberanía nacional de cada nación o país.

Hablemos de cambio climático cuando veamos que para el hemisferio norte el invierno empieza el 21 de junio y el verano el 21 de diciembre, lo mismo que para el hemisferio sur el verano empiece el 21 de junio y el invierno el 21 de diciembre. Ahí sí que podremos hablar de cambio climático.

La ciencia no es un instrumento cartomántico para que las pitonisas del mundo académico vaticinen supuestos desastres creados y animados por programas computarizados debido a que la predicción del clima es impredecible ya que los vientos no obedecen a leyes fijas y además sólo se hace un estudio del clima en hechos registrados y no por presentarse debido a que se necesitan tres o seis milenios pasados para poder interpretar dichas variaciones.

Por consiguiente, a través de la UNESCO se solicita expulsar a ese dinosaurio del mundo académico y científico.

En conclusión:

La NASA que es la autora de esta gran mentira tendrá que responderle no sólo a los países miembros de la OPEP, también deberá responder al mundo académico y científico sobre el porqué le atribuyó al gas carbónico(CO2) unas propiedades que rebasan las leyes de los gases , un comportamiento que ni los metales como el cobre y la plata que dejan pasar el calor a través de sus moléculas sin cambiar de posición(conductibilidad).Además ignoró que el gas carbónico tiene efecto de enfriamiento, pero sobre todo se le recuerda que el gas carbónico genera vida y es un benefactor del ecosistema tal como se mencionó anteriormente que lo que no logra absorber las plantas y árboles los absorbe los mares formando el carbonato de calcio y no ácido carbónico. La NASA que dé la cara y no deje estos temas en manos de irresponsable como los medios corporativos y sus «periodistas» para generar caos y desinformación. La NASA tendrá que explicar y describir de qué está constituido el gas carbónico (CO2 ) cuál es la nueva presión de este gas que no deja circular el calor y sobre todo cuál sería la presión y compacta miento molecular del gas carbónico (CO 2 ) que según ellos debería tener unas propiedades más draconianas que el cobre y la plata y un sistema de aislamiento térmico que impida cumplir las propiedades de los gases o que sea inmune al calor ‘para que con su nueva clasificación atrape el calor sobre la superficie del suelo. Lo más grave de esto es que se trata de un tema tan elemental. Aún recuerdo mi profesor de ciencias naturales de tercero de primaria cuando aún tenía nueve años, ese tema se estudiaba cuando analizábamos la fotosíntesis y los ciclos del carbono. Estaría totalmente seguro de que sí ese docente hubiera escuchado afirmar que el gas carbónico calienta al planeta Tierra o atrapa al calor, lo más seguro es que me habría dado un coscorrón o me habría jalado por la oreja y exclamado: ¡No sea bruto, vaya a estudiar!, pero como hoy lo expresa la NASA, los sabios de las academias, los magísteres y los especialistas que caen por ignorancia y por ingenuidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que engullirnos todas esas nefastas falacias maquinadas por la NASA y sus titiriteros.

Ei iceberg más grande del mundo. Plataforma de hielo Larsen C.

Notas:

https://www.aporrea.org/pachamama/a312789.html

https://www.aporrea.org/pachamama/a313377.html

https://www.meer.com/es/48088-acerca-del-efecto-invernadero

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com