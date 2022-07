No se soportan: Famosos que no pueden verse ni en pintura

Entornointeligente.com /

Según fuentes, al actor le molestaba que JLo llegara tarde al set. El enfado de la actriz nació por la diferencia salarial, pues ella ganó cinco veces menos. Jennifer habría comentado que Clooney no tenía ni idea de cómo usar a la prensa para poder hacerse más famoso, además del rumor en el que calificaba los besos de Clooney como los peores que había recibido en una producción.

Jennifer Aniston y Angelina Jolie

Brad Pitt es la razón de su enemistad. El galán llevaba cinco años de matrimonio con Aniston, y constituían una de las parejas más asediadas por la prensa y admiradas por el público. Su sorpresivo divorcio confirmó lo que se sospechaba: Pitt se había enamorado de Jolie durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith. Para Jennifer, que estaba enamorada de su marido, este golpe fue devastador, especialmente porque, antes del rodaje, le había comentado a Angelina: «Brad está tan emocionado de trabajar contigo. Espero que lo pasen muy bien».

No pudo disimular su dolor por esta traición, cuando en una entrevista lloró cuando le preguntaron por el embarazo de Jolie. Aunque se afirma que las dos actrices tratan de no asistir a los mismos eventos, cuando lo hacen hay un protocolo para que no se crucen, como sucedió en los premios de la Crítica Hollywoodense, primer evento en seis años donde coincidieron, o en la entrega de los Premios Óscar del 2009.

Paris Hilton y Nicole Richie

La heredera de un imperio hotelero y la hija del famoso cantante Lionel Richie eran una pareja de amigas inseparable en las fiestas, con una amistad a toda prueba que comenzó desde que eran pequeñas y que el mundo conoció cuando las dos grabaron en el reality The simple life. Sin embargo, de un momento a otro, dejaron de aparecer juntas. Cuestionada por ello, Paris afirmó en el momento que «Nicole sabe muy bien lo que hizo y es lo único que pienso decir al respecto».

Una fuente cercana afirma que Paris se refería a un video de contenido sexual que Nicole había mostrado a amigos en común. Su mala relación se hizo evidente cuando se ignoraban abiertamente al coincidir en eventos o lugares públicos, donde cada una actuaba como si la otra no existiera. Luego de más de una década de separación, la pareja coincidió en un hotel de Beverly Hills que alojó los Daily Front Row Fashion Awards, donde se mostraron cordiales. Cuestionada Nicole sobre su relación, respondió que no hablada con ella desde hace tiempo, pero que seguían siendo amigas. «La quiero y respeto mucho, tanto a ella como a su familia», comentó.

Gwyneth Paltrow y Winona Ryder

Viola de Lesseps, personaje protagonista de la película Shakespeare in love, al parecer fue la razón por la que dos de las estrellas juveniles de los años 90 terminaran una amistad que parecía sólida. Las actrices, que tenían carreras en ascenso, asistían juntas a eventos y se visitaban en sus apartamentos de solteras.

Y fue en uno de esos encuentros que Paltrow, afirman, encontró el guion de Shakespeare enamorado que Winona había recibido para el personaje de Viola. Luego de leerlo, movió sus influencias para audicionar también en ese papel, que a la postre conseguiría, y que le valió ser ganadora del Premio Óscar. Aunque Gwyeth ha negado que eso ocurriese, cercanos a Ryder dicen que su entonces amiga y colega traicionó su confianza.

