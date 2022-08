No se quedó callada- El mensaje de Anna Vaccarella tras las declaraciones de Román Lozinski sobre su supuesto divorcio (+Captura)

Entornointeligente.com /

Por su parte y luego de la entrevista que ofreció su ex esposo, el periodista venezolano, Román Lozinski, la también comunicadora criolla, Anna Vaccarella decidió dejar un particular mensaje en sus redes sociales que al parecer hace referencia a lo que no quiso contar su ex en la entrevista para el canal en YouTube de la animadora venezolana, Viviana Gibelli. Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la comunicadora decidió, al parecer, dejar al descubierto a Román, pues posteó un corto material audiovisual en el cual la vemos en una montaña.

Tanto dentro del video como en la descripción del post, Anna Vaccarella comentó las siguientes palabras : «Cuidado con estar siempre donde debiste y poco donde quisiste. #UnDiaALaVez «.

Por otro lado, es relevante que hagamos mención y recordemos que Román Lozinski y Anna Vaccarella estuvieron casados desde el año 2005 hasta el año 2019 y como fruto de su relación tuvieron unas morochas de nombres Isabella Lozinski y Sofía Lozinski. Para ese entonces no dieron mayores detalles de su separación.

