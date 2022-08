No se puede decir que renovables no dan confiabilidad, dice experto

Entornointeligente.com /

Acelerar la transición energética implica que el nuevo gobierno debe tomar medidas para que las tecnologías de generación renovable no convencional (Fncer) como solar y eólica tengan incentivos. Al respecto Germán Corredor, director de SER Colombia , Asociación de Energías Renovables, expresó que se mantienen una serie de retos en el sector.

(Lea: Vestas aspira a tener 50% de participación en mercado de eólicos).

¿Cómo ha sido el avance de conexión de energía de fuentes renovables?

La entrada directa en operación comercial hasta la fecha es de 180 megavatios (MW) instalados en proyectos de pequeña y mediana escala. Básicamente son proyectos solares, que se han desarrollado por iniciativa privada, con contratos bilaterales. Por supuesto está el avance de los proyectos adjudicados en la subasta que todavía no están en operación y algunos de los cuales ya empezaron su construcción. Algunos están esperando que avance la construcción de la línea Colectora, que está atrasada y que podría entrar en 2025.

Hay proyectos pequeños y medianos que se siguen desarrollando en el país. Hay un dato importante y es que la Upme cerró su análisis para adjudicación de proyectos con más de 800 solicitudes, la mayoría de energías renovables. Todos estos temas van avanzando y si bien queremos que más proyectos entren en operación, cuando entren los grandes, van a tener un gran impacto en la matriz.

¿Qué proyección tienen sobre la participación en los próximos años?

Con el corte a 2026, podemos terminar entre 15% y 20%, porque una parte importante de los proyectos adjudicados con subasta entran en este periodo. Adicionalmente, por lo que se hace fuera de subastas hay avance y el Gobierno está interesado en impulsar aún más el tema y uno esperaría otro impulso a estos proyectos para llegar por lo menos a 20% de la matriz. Eso va a depender de las políticas de este Gobierno, si decide hacer una subasta nueva, pero hasta el momento la intención que ha sido manifestada es la impulsar la entrada de estos nuevos proyectos.

(Además: Transición energética se consolidaría en dos décadas, según experto).

¿Le preocupa la tardanza en la entrada de la Colectora?

La Colectora ya está atrasada frente a lo previsto inicialmente y por ende afecta algunos de los proyectos que se van a conectar a ella. Lo único que esperamos es que no se atrase más de la fecha que ya se definió. El tema es que están todavía en consultas previas para que después les otorguen la licencia ambiental y en ese momento empezar la construcción.

Las empresas normalmente son muy eficientes en la construcción de estas obras, porque ya tienen mucha experiencia en el tema, por lo que esperamos que incluso puedan aumentar la fecha. Si se atrasa más ya sería preocupantes.

¿Qué debería hacerse para evitar que las empresas tengan sanciones como perder el cargo por confiabilidad?

A mí me parece que al menos sí se debería analizar. Evidentemente esto es una responsabilidad de un tercero y no del generador, por lo que habría que ver cómo se analiza el tema, teniendo en cuenta que sin la Colectora no pueden entrar en funcionamiento. Sería un poco injusto con los generadores que no son responsables de los retrasos.

¿Cómo cree que podría acelerarse la transición energética y mantenerse la confiabilidad?

La transición tiene un componente de energías renovables; para eso se necesitan proyectos de diferentes escalas, no solo grandes, sino ampliar los procesos de pequeña y mediana escala. El gobierno ha hablado de proyectos comunitarios, techos solares, ampliar la cobertura a renovables, etc. Todo esto se suma, porque se acelera la transición.

(Además: Precio de la energía ha crecido 25% en lo corrido del año).

Hay otro tema que está relacionado con la electrificación de vehículos. También debería pensarse en esa transición a movilidad sostenible y la energía debería ser provista con fuentes de energías renovables convencionales y no convencionales. El gobierno también ha hablado de la necesidad de buscar que la industria se favorezca de esto. Es decir, que haya cada vez más una fabricación de partes a nivel local, lo que sería muy importante.

La confiabilidad hay que verla de forma integral. Tenemos un número importante de fuentes de energía, incluyendo térmicas. Todas esas fuentes, incluyendo las hidroeléctricas, generan la confiabilidad. Las renovables no convencionales también tienen un aporte a esto, porque generan energía; no se puede decir que no generan confiabilidad. Las baterías son una adición a esa confiabilidad, pero hay un tema de costo que se debe analizar.

¿Qué otros temas importantes salieron de la reunión con la ministra?

La ministra escuchó a las empresas y sus retos, por ejemplo, la Colectora. Ella nos planteó que este sector es prioritario para el gobierno y que le interesa que las empresas tengan un apoyo para el éxito de la política. Tenemos el interés en desarrollar la industria local, que sería muy valioso. Hay temas complejos como los de consultas previas. El Gobierno espero que revise cómo se reglamenta este tema y creo que va a ser una discusión muy amplia porque tiene muchos impactos.

Precisamente para desarrollar la industria local, ¿cómo se debería manejar temas de minería, por ejemplo, de cobre?

En eso hace falta un análisis a detalles de los componentes y elementos que se puede producir a nivel local. Hay algunos casos que han ido avanzando, como es el de las estructuras y soportes de los paneles. Son muchas cosas que se deben anlizar.

Daniela Morales Soler

