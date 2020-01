“No se lo deseo a nadie”: Un venezolano en Wuhan durante la crisis por el coronavirus

Entornointeligente.com /

Encerrado las 24 horas del día en la habitación de su residencia estudiantil. Así es como transcurren los días para el venezolano Rainer Alberto Pérez Díaz, de 26 años de edad, quien se encuentra en la ciudad de Wuhan en China, donde se generó el coronavirus que ha causado hasta el momento la muerte de 170 personas.

Este joven venezolano se encuentra en Wuhan desde hace dos años y aunque la describe como una ciudad encantadora, confiesa que se siente preocupado por el incremento de personas fallecidas por el virus.

Oriundo de Los Teques, estado Miranda, Pérez relató a El Nacional que viajó a China luego de obtener una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Primero cursó el idioma durante un año en la Universidad de Tianjin y luego inició sus estudios de maestría en Química Analítica en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong .

Pese a que la ciudad parece un pueblo fantasma porque no se permite la circulación de ningún medio de transporte y todos los comercios se encuentran cerrados, Pérez Díaz aseguró que en el ambiente no se siente desesperación ni miedo irracional .

“Más allá del miedo por no poder conseguir alimentos en el futuro, la ciudad está muy calmada. Todos nos encontramos siguiendo las instrucciones de las autoridades y no se siente desesperación ni miedo irracional. Se siente el miedo normal, humano, por contaminarse con la enfermedad. Sin embargo, no se siente ningún tipo de peligro”, expresó.

