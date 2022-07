No se la cala más- Natasha Araos furiosa se dirige a sus seguidores que no paran de atacarla: ‘’Te pido que me dejes de seguir’’ (+Video)

Entornointeligente.com /

Por su parte, en las últimas horas y a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la entrenadora nutricional, influencer y ex esposa del cantante venezolano, Chyno Miranda , Natasha Araos dedicó un fuerte mensaje a todos sus detractores. Así fue como al ritmo de «Feliz» , un dembow del cantante dominicano Chimbala, cuya letra versa en que se encuentra en un estado de felicidad como para pensar en los malos comentarios, vemos a la rubia bailando y cantando.

En la descripción del post, fue en donde comentó: «Tú que me ves, que estás pendiente de mi pero no me sigues, o me sigues y vibras bajo, que criticas, que te gusta el chisme, que juzgas sin saber y que te mueves en esa baja frecuencia» .

Seguidamente, Tashie le pidió a quienes la critican que la dejen de seguir, invitándole a disfrutar su vida sin amargarse por la estancia de otros: «Te dedico este baile lleno de buena energía y amor porque eso es lo que siempre tengo para dar💫 Besos y BYE BYE❤️!!!» , finalizó.

Pero no todo quedó ahí, pues a la gente que si la sigue por su contenido y la quiere, les agradeció y ofreció consejos para seguir siendo su mejor versión.

