No se escatimarán recursos ni esfuerzos para esclarecer accidente en Puebla: Jesús Ramírez

El coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, subrayó que el gobierno federal está comprometido con la verdad en el caso del accidente en el que falleció la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, y no escatimarán recursos ni esfuerzos para esclarecer los hechos. A través de su cuenta oficial de Twitter, @JesusRCuevas, reiteró el compromiso con la verdad del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y llamó a no especular.

“El @GobiernoMX está comprometido con la verdad. No a las especulaciones, sí a versiones verificadas por las autoridades. No se escatimarán recursos ni esfuerzos para esclarecer los hechos de Puebla donde perdieron la vida cinco personas. #CompromisoConLaVerdad”, tuiteó. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, también llamó a la población a no tomar en cuenta la información que no emitan las autoridades, para evitar desinformación con noticias falsas. “Frente a las especulaciones generadas por el incidente, el Gobierno de México recomienda a los ciudadanos no tomar en cuenta ninguna información que no provenga de las autoridades y que no esté autentificada para evitar caer en la desinformación con noticias falsas”, expuso en su cuenta @AlfonsoDurazo, de la misma red social. ijsm Imprimir

