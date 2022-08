«No se cansan de hablar», dijo hombre que se identificó como Sebastián Marset

Entornointeligente.com /

Un hombre que se identificó como Sebastián Marset se comunicó este jueves con Telenoche (Canal 4) mediante videos enviados desde un teléfono celular con característica de Sudáfrica. «Si tienen pruebas de algo hablen tranquilos, pero si no tienen pruebas no hablen. No se cansan de hablar, podrido me tienen», dijo entre otras cosas.

Telenoche afirma, además, que el hombre envió una imagen de su pasaporte, expedido el 28 de octubre de 2021, algo que Cancillería le confirma como verdadero a ese medio. Asimismo, se indicó que cuando este documento figura como autorizado por el «MRREE» se trata de alguien que se encuentra fuera del país, por lo que coincide con su situación.

En uno de los videos, el hombre afirma que su abogado, Alejandro Balbi , «no tiene nada que ver». «Es un abogado, ni eso respetan, él hizo su trabajo. Y así como hablan de él, meten a los presidentes, a Cartes, a Mario Abdo, Lacalle, se fueron al tema político y los problemas que tienen entre políticos, yo no tengo nada que ver».

«En todo lo que me metieron a mí meten a mi señora, que tampoco tiene que ver con mis cosas. Tampoco tiene que ver, como dicen ahí, con lavado de dinero ni empresas a su nombre. Ella creó una empresa, que nunca se utilizó, y fue creada con US$ 300 y cuando hablan dicen que tenía un capital de no sé cuántos millones. Todo hablan porque tienen lengua», agregó.

MIRA TAMBIÉN Uruguay dio en mayo de 2021 datos del clan Marset, según Inteligencia de Paraguay Por otra parte, el individuo sostiene: «No tienen pruebas de nada de lo que dicen, nada. En mi pasaporte, como van a ver, tiraron fechas de todos lados y ninguno le pegó. Están tirando y no han embocado, si juegan al 5 de oro o la lotería no van a embocar ningún número. Están errando lejos, lejos. Déjense de hablar tanta cosa de la gente, no respetan nada, no sé cuánto ganan por todo lo que hacen y por salir en la tele, pero es un poquito incómodo para mí. Un poquito bastante».

«Les pido por favor que terminen con esto. Como les dije, si tienen pruebas de algo hablen tranquilos, pero no tienen pruebas de nada de lo que dicen, ni siquiera saben en qué fecha fue fui liberado, cuando me dieron el pasaporte. Nada, nada. Habla nomás. Hablan y hablan y no se cansan de hablar en todos los países, en todas las redes, en todos los canales, podrido me tienen», finalizó.

