¡No se aceptan devoluciones! Eugenio Derbez reapareció para hablar sobre su accidente

El mexicano Eugenio Derbez reapareció este pasado domingo y dio detalles de su estado de salud tras haber sido operado por un accidente casero.

El también actor, productor y comediante dijo que tropezó y cayó sobre unos escalones mientras practicaba un juego de realidad virtual junto a su hijo.

«El dolor era insoportable», reveló la celebridad al hablar por primera vez sobre el reciente accidente por el que fue intervenido de emergencia.

Durante una transmisión en vivo a través e la plataforma Instagram, el actor narró que cayó cuando él y su hijo, estaban jugando un juego de realidad virtual.

Confirma además que sufrió más de quince fracturas en el hombro izquierdo y que podría tardar en recuperarse hasta un año.

El humorista quiso hablar de su salud tras el accidente que sufrió en agosto y agradecer las muestras de cariño de sus seguidores.

«La lesión era tan seria que tenían que reconstruirme el brazo», aseguró

«Empecé a gritar porque no aguantaba y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas», expresó.

Eugenio Derbez relató que cayó con todo su peso sobre su hombro derecho lo que le ocasionó una fractura múltiple, a la vez que explicó que tiene más de 20 tornillos instalados en sus extremidades.

«Me sentí como en la cárcel, no tener vida, ni días libres», narró Derbez luego de tres semanas en un visor de realidad virtual.

