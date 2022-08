No sabemos si Rosalía está «despechá» pero su último look con bikini y botas Y2K quiere arrasar con todo

Entornointeligente.com /

No hace falta ser una adivina para saber que Despechá de Rosalía es uno de los tema(zos) favoritos de este verano 2022 . Haciendo caso omiso sobre los rumores de ruptura con su pareja Rauw Alejandro -tras mostrarnos su anillo de «compromiso» -, la cantante ha incendiado las RRSS con su último estilismo. A sabiendas que la ola de calor acecha en cualquier ciudad española, la artista ha posado con bikini… y botas altas dosmileras. Aunque la mezcla pueda parecer extraña, la catalana demuestra que ponga lo que se ponga al final todo cobra sentido. ¿Estaremos frente a la combinación más Y2K del momento? No tenemos pruebas, pero tampoco dudas.

Con la tendencia dosmilera ( aka Y2K ) presente esta temporada -y después de querer volver a poner de moda las bragas/shorts denim de esa década -, Rosalía ha querido mostrar un estilismo de lo más llamativo. Con bikini estampado a todo color, la catalana ha dejado las chanclas en el armario y ha aderezado el look con unas botas de caña alta y tacón rosas. Aunque puedan parecer vintage de principios de los 2000, este diseño es actual.

Un look capaz de romper corazones Dispuesta a noquear al personal, su bikini con print de mariposas y tonos azules lo firma With Jéan. Mientras que sus botas podrían pasar por un modelo vintage de hace más de 20 años, son de la colección Primavera-Verano 2022 de Abra Paris.

Top de bikini de With Jéan, 59 dólares . Braguita de bikini de With Jéan, 49 dólares . Botas de piel rosas de Abra, 706 euros . Fotos | Instagram @rosalia.vt , With Jéan, Abra Paris

