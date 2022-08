«No sabía ni quién era»: Reconocido chef argentino se negó a cocinar para el cumpleaños de Ricardo Montaner

Entornointeligente.com /

Es que el artista de talla internacional se puso en contacto con él para solicitarle que cocinara para su fiesta de cumpleaños número 65 que se llevará a cabo este próximo jueves 8 de septiembre y el chef rechazó la propuesta. Así fue como el pasado viernes 26 de agosto LAM (América) empezó con un enigmático: un chef que había rechazado a una estrella internacional y luego de asomar quién podría ser, fue que dieron a conocer que se trataba del cocinero de Ariel en su salsa (Telefe) y del jurado de La Voz Argentina (Telefe).

VER TAMBIÉN: Por todo lo Alto- Ricardo Montaner y su esposa celebran 33 años de casados

Fernanda Iglesias pue quien dio detalles de este rechazo: «Él le dijo ‘no hago eso’ «. Y agregó: «No sabía ni quién era Montaner. Él no conoce a nadie de la farándula, vive en su mundo, es millonario y tiene una escuela de cocina».

Para cerrar el programa, dejó claro que no era un canje, ya que el intérprete le dijo que iba a pagarle. De todas maneras, no llegaron a hablar de números porque el cocinero no aceptó.

Redacción de Gossip Vzla con la información y la fuente del portal de noticias web del diario de La Patilla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com