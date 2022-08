«No sé si cuaja mi cara con estas mechas»

Entornointeligente.com /

El verano es tiempo de cambios . El moreno del sol, el tiempo libre y dedicarse momentos para autocuidarse suelen hacer que volvamos al trabajo como nuevos. Por ello, no son pocos los que realizan alguna que otra visita a la peluquería antes de regresar a la rutina.

Una de ellas ha sido Verdeliss , quien decidió hacerse un cambio de look , pero, inesperadamente, no termina de acostumbrarse a él. La influencer con más de 1.5 millones de seguidores se ha cortado un poco el cabello, aunque no lo parece, pero con lo que no está del todo conforme es con el color .

A su larga melena rubia le ha aplicado unas mechas aún más claras, tal y como ha mostrado en sus redes sociales. De hecho, ella misma aseguró que llevaba tiempo buscando ese color concreto , pero al vérselo puesto su opinión ha cambiado un poco.

» ¿¡Quizás es porque estoy más morenita de piel que nunca!? Pero no sé si termina de cuajarme el tándem de mi cara con estas mechas» opinó la exconcursante de GH VIP 6 .

«El caso es que me empeñé en este color», señaló Verdeliss. » Voy a darme la tregua de dejar pasar el veranito para tomar una decisión».

