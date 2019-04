“No renuncié para irme a una campaña electoral”: Nicolás Orejuela sobre su salida de Metrocali

Entornointeligente.com / Sorpresivamente, Nicolás Orejuela renunció a su cargo a la presidencia de Metrocali. ¿Qué hay tras su retiro?, ¿apoyará algún candidato a la Alcaldía?, ¿en qué términos quedó con el alcalde Armitage? Aquí las respuestas. ¿Por qué se va una semana antes del proceso de licitación de los 100 buses eléctricos del MÍO -que debería darse antes del 12 de abril-? Estoy convencido de que el trabajo y el equipo que conformamos en dos años nos den los resultados que esperamos. Hoy uno de nuestros mayores logros es un intangible, de pronto la gente no lo ve, y es el plan de reestructuración del MÍO que redundará en el mejoramiento del servicio en el corto plazo. Lea también: Nicolás Orejuela, presidente de Metrocali, renunció a su cargo ¿Por qué irse a nueve meses de terminar esta Alcaldía? Hay prioridades del orden personal, yo sentía la responsabilidad de no bajarme del barco en los momentos de la reestructuración del MÍO, como eso ya se dio, el proceso de implementación termina siendo un tema de egos… no era necesario que estuviera yo u otra persona. Nicolás, usted está con el alcalde Armitage desde la misma campaña electoral. Cuando entró a la Alcaldía se vio como uno de los hombres de confianza del Alcalde, pero después esa relación se fue desinflando… No. Yo tengo un sentimiento de gratitud con el Alcalde por la confianza que me dio. Afronté retos complejos como la reforma administrativa que sacamos adelante, después de eso asumimos la presidencia de Metrocali donde hubo un trabajo en equipo con el Alcalde, si no hubiera sido así, Metrocali habría sido liquidada. Diferencias siempre existirán, pero ninguna que logre vulnerar el respeto de cuatro años de trabajo con el alcalde Armitage. Con sinceridad, ¿usted sale de Metrocali por presiones del Alcalde? No, yo salgo por motivos personales, creo que en este momento requerimos entregar la posta para que otra persona culmine el proceso que iniciamos. Yo acabo de ser papá y no quiero perderme esta primera etapa con mi hijo. ¿No teme que entre a la presidencia de Metrocali una persona que no lleve a feliz término lo planteado por su administración? Yo respeto las decisiones del Alcalde y la Junta Directiva de Metrocali y tengo la confianza de que lo hecho ha sido claro con la ciudad. ¿Usted se retira para acompañar un movimiento político? En los pasillos del CAM se dice que apoyará a Alejandro Éder en sus aspiraciones de llegar a la Alcaldía… Mi renuncia no es para irme a una campaña electoral. En estos dos años frente a Metrocali, ¿cuál fue su mayor logro? Evitar el colapso del Sistema de Transporte Masivo de Cali y garantizar la estructuración técnica, legal y financiera del MÍO. Hoy tenemos un sistema viable. ¿Y su mayor derrota? No haber podido materializar la renegociación -del contrato con los operadores del MÍO- antes. Tenía la esperanza de haberlo logrado en el primer semestre del 2018. ¿No le deja un sinsabor haber perdido ese tribunal de arbitramento con GIT por $110.000 millones? Era una posibilidad y yo recibí un tribunal andando, lo defendimos y hoy seguimos en el proceso. Metrocali inició la defensa ante el Consejo de Estado, vía recurso extraordinario de anulación, donde nos está acompañando la Agencia para la Defensa de Estado y creo que tenemos elementos para seguir dando el pleito, por eso no lo veo como una derrota. Algunos de los pendientes de su gestión fue no culminar la Terminal Sur del MÍO en Valle del Lili… Esa obra está suspendida por el Tribunal Contencioso Administrativo en respuesta de una acción Popular de un sector reducido de la población. Allí estamos pendientes de la respuesta del tribunal, que depende de un estudio ambiental de Univalle. ¿No cree que Univalle se está demorando en la entrega de ese estudio? Este es un proceso que ha tenido muchos amaños y una actuación sorprendente por un sector reducido de la comunidad. Yo no me puedo pronunciar sobre Univalle, lo único que sé es que el Sur de Cali espera respuestas en materia de movilidad y esta terminal genera dos impactos directos: mejorar la estación de paso de universidades y entregar a los vehículos particulares un ruta de salida que no sea solo sea la Autopista Simón Bolívar y la Carrera 48 sino también la Carrera 42. ¿Cómo encontró Metrocali y cómo la deja? Encontré una empresa al borde del colapso, con cuatro operadores en causal de disolución, con tribunales de arbitramento que superaban el billón de pesos y con obras paradas. De otro lado, entrego transacción en tres tribunales de arbitramento, negociación de los contratos enfocados en mejora del servicio al usuario, recuperada la confianza financiera de la entidades de bancaria, dejamos consolidados un nuevo plan de flota para la entrada de más buses, dejamos listas la entrada de 100 buses eléctricos para hacer la política como debe hacerse en materia del medio ambiente… creamos 12 fuentes de financiación para el MÍO aprobadas por el Concejo. Hoy, tras dos años al frente de Metrocali, ¿qué le dice a los usuarios que todavía se quejan por el mal servicio del MÍO? Que agradezco su paciencia, que recorrí las 94 rutas del sistema, que padecí en horas pico su angustia, que soy consciente de que el sistema tiene excesivos tiempos de transbordo, que hay tiempos de espera de 30 y 40 minutos en horas pico, que la flota no era confiable. Pero también les puedo decir que a partir del segundo semestre de este año no dudo que los usuarios comenzarán a sentir una mejoría en el servicio. ¿Cómo se siente tras haber renunciado a Metrocali? Estoy contento por mi paso por Metrocali, agradezco la confianza que me dio el alcalde Armitage, hicimos un gran trabajo y entregamos una respuesta real, esperamos que en el segundo semestre de este año se vean los resultados en un mejor servicio de los caleños por parte del MÍO. “Diferencias siempre existirán, pero ninguna que logre vulnerar el respeto de cuatro años de trabajo con el alcalde Armitage”. Conecta con la verdad. Suscríbete a elpais.com.co VER COMENTARIOSLINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com