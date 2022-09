No regresso à rotina faça da sua lancheira uma aliada

Entornointeligente.com /

Para os mais gulosos ou para os menos gulosos, para quem gosta mais de maçã ou para quem gosta mais de chocolate, para quem não resiste a frutos secos, mas também não diz que não a uma limonada ou um pedaço de ananás, há snacks para todos os gostos. São fáceis de transportar e conservar, dão energia e sabem sempre bem petiscar entre refeições.

Os frutos secos nunca saem de moda na hora de escolher um snack fácil de consumir e de transportar. As nozes, por exemplo, são 100% naturais e trazem um grande benefício para a saúde, pois ajudam a controlar o colesterol e, consequentemente, ajudam a proteger o coração.

Snacks desenvolvidos com frutas desidratadas, 100% naturais, sem adição de açúcar adicionados são também uma boa opção. É o caso dos de maçã, são ótimos para pequenos-almoços, saladas e lanches entre refeições. Para os mais gulosos, há sempre a opção de chocolate cremoso extrafino.

Subscrever Quem prefere o sabor a limão, na Mercadona encontra uma refrescante limonada sem gás, light , ideal para pequenos-almoços e lanches, para todas as idades, e muito fácil de transportar, devido ao seu pequeno tamanho. Para quem gosta de apreciar uma peça de fruta em qualquer lado, há também ananás descascado, às rodelas e em sumo natural, pronto a comer. Opções não faltam.

Receitas para marmita: cinco opções que facilitam o dia a dia

Preparar receitas para a marmita do trabalho é uma excelente forma de, não só fugir às tentações dos restaurantes e manter o foco na dieta, como também conseguir ingerir alimentos mais saudáveis e ainda poupar na carteira.

E não, não ter tempo ou jeito para cozinhar não é desculpa para não o fazer, porque lhe sugerimos cinco receitas, uma para cada dia da semana, que praticamente não requerem preparação. Desta forma, pode organizar melhor o seu dia a dia, sem preocupações. É só tirar do frigorífico e comer ou tirar do frigorifico, aquecer e comer.

Para começar a semana, sugerimos peito de frango na chapa com fusilli, legumes salteados e molho pesto.

1. Temperar 200 g de peito de frango com sal, pimenta-preta e uma colher de sopa de pimenta-de-caiena moída.

2. Passar o peito pela chapa dos dois lados até alourar.

3. Saltear numa frigideira com azeite, 125 g de brócolos, cenoura e couve-flor congelada.

4. Cozer 100 g de fusilli entre 11 e 13 minutos com um pouco de sal.

5. Colocar, no momento de consumir, três colheres de sopa de pesto fresco.

Na terça-feira prepare uma salada com cenoura salteada, grão-de-bico e robalo no forno com azeite, limão e salsa. Aproveite todos os benefícios dos vegetais e dos legumes na sua dieta. Além disso, o robalo é um peixe branco que se destaca pelo seu sabor suave, o seu alto teor em proteínas e a sua composição baixa em matéria gorda.

1. Levar ao forno dois lombos de robalo previamente temperados com sal e pimenta e com um fio de azeite durante 13 minutos a 200º.

2. Alourar um dente de alho picado com um pouco de azeite e saltear 50g de cenoura ralada.

3. Lavar e escorrer 100g de grão-de-bico e 20g de alface.

4. Preparar um vinagrete com 50ml de azeite, o sumo de um limão, as raspas de ½ limão e 5g de salsa picada.

5. Juntar todos os ingredientes e temperar com o vinagrete no momento de consumir.

Na quarta-feira, uma salada de feijão branco e polvo com vinagre, pimentão de la vera, salsa e azeite vai saber-lhe super bem para acompanhar o ritmo da semana, ideal para recarregar energias.

1. Cortar 150g de polvo cozido.

2. Picar em cubinhos ½ cebola vermelha e ¼ de pimento verde. Cortar 5 a 6 tomates Cherry ao meio.

3. Alourar um dente de alho picado com um pouco de azeite e saltear 50g de cenoura ralada.

4. Lavar e escorrer 100g de feijão branco.

5. Preparar um vinagrete com 50ml de azeite, 7ml de vinagre, uma colher de sopa de pimentão e 5g de salsa picada.

6. Combinar todos os ingredientes e temperar com o vinagrete no momento de consumir.

Para quinta-feira sugerimos um lombo de porco com molho de trufas, arroz basmati e legumes salteados. Uma mistura de sabores, perfeitamente equilibrada, com alta presença de proteínas, baixa em gorduras e com um teor considerável de minerais e vitaminas.

1. Levar o lombo de porco ao forno durante cerca de 13 minutos a 200º.

2. Retirar e cortar o lombo em medalhões.

3. Aquecer numa frigideira o molho de trufas e, quando estiver a ferver, colocar o lombo para que termine de cozinhar no molho.

4. Saltear 125g de legumes congelados com um pouco de azeite.

5. Aquecer um copo com arroz basmati no micro-ondas e adicionar a lancheira com todos os ingredientes.

Para terminar bem a semana e dar as boas-vindas ao fim de semana, salmão fumado com arroz integral, ervilhas e legumes salteados com azeite, molho de soja, mel, rabanetes e amendoins é uma ótima ideia. Um prato completo e, ao mesmo tempo, delicioso.

1. Saltear com um pouco de azeite 100g de brócolos, couve-flor e cenoura congelada. Reservar e saltear 40g de ervilhas congeladas.

2. Aquecer um copo com arroz integral no micro-ondas e colocar na lancheira todos os ingredientes com 100g de salmão fumado.

3. Preparar um vinagrete com 50ml de azeite, 8ml de soja, 15g de mel, dois rabanetes fatiados e 10g de amendoim torrado picado. Levar num recipiente separado para temperar no momento de consumir.

Uma mão-cheia de receitas que, certamente, vão tornar o seu regresso à rotina muito fácil e saboroso.

