No quiero tener relaciones porque me orino

Soy una mujer soltera de 39 años. Empiezo diciéndole que nunca he tenido un hijo ni he estado embarazada y lo menciono porque he leído que lo que me pasa solo les sucede a las mujeres con hijos. Desde hace unos años he tenido salidas de orina cuando aguanto las ganas de orinar, cuando hago ciertas fuerzas, como ejercicio, pero ahora no quiero tener relaciones porque también se me sale. Soy ingeniera en computación y no he podido encontrar en internet la razón si, como le digo, no he tenido hijos.

La salida involuntaria de la orina es un problema muy frecuente que afecta a más de la mitad de las mujeres. Es cierto que algunos partos, sobre todo aquellos que han sido traumáticos, difíciles, prolongados o intempestivos, pueden propiciar estos problemas, pero hoy vemos a muchas mujeres que sin haber tenido partos vaginales también tienen el problema.

En estos casos, es común documentar «hábitos retencionistas», son mujeres que han pasado años reteniendo la orina, es decir, que cuando tienen la vejiga llena y sienten las ganas de orinar, no pueden, no quieren o no encuentran un baño a la mano, y como tal pasan varias horas aguantando. Eso provoca, con el tiempo, que la vejiga aumente de tamaño, y se afecte los mecanismos de «cierre».

Al inicio estas mujeres notan que se las sale una escasa cantidad de orina al hacer esfuerzos, como toser, estornudar o con el ejercicio, luego notan que la pérdida de orina es cada vez mayor, hasta el punto de convertirse en un problema importante, porque afecta el diario vivir, y también la vida íntima, desde luego muchas de ellas rehúyen los encuentros sexuales por esta situación.

Afortunadamente, hoy contamos con múltiples tratamientos con los cuales se puede solucionar el problema en la mayoría de los casos, y la mejoría es mayor cuanto más rápido se consulte.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

Dr. Mauro Fernández



Viernes 09 Septiembre, 2022



