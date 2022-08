«No quiero ser tan rica»: Renunciará a su herencia de $4.000 millones y le dará el 90% al Estado

Entornointeligente.com /

Marlene Engelhorn, una joven austriaca miembro de una familia millonaria, afirmó que renunciará al 90% de su herencia y la entregará al Estado . De tal forma, pretende insistir en su propuesta de que los ricos paguen más impuestos.

Engelhorn forma parte del movimiento Tax me now (Cóbrame Impuestos), del que forman parte otros millonarios . Por lo tanto, aseguró en una entrevista para la BBC que no desea tener tanto dinero a su nombre.

«No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica» , sostuvo Engelhorn, de 29 años de edad y heredera de una fortuna de 4.000 millones de dólares .

Engelhorn es la heredera de la empresa petroquímica BASF Engelhorn es heredera de la fortuna que acumuló su familia durante casi 200 años. Su principal fuente de ingresos es la empresa petroquímica BAFS , una de las más grandes del mundo en este sector.

ENGELHORN: «NO DEBERÍA SER MI DECISIÓN» La joven austriaca sostiene que no desea recibir todo el dinero de su familia. Al contrario, sostuvo que manejar la empresa petroquímica y la gran herencia no forma parte de sus planes , por lo que renunciará a buena parte de esa responsabilidad.

» No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia , por el cual no trabajé yo. Gestionar eso conlleva mucho tiempo. No es mi proyecto de vida», acotó Engelhorn.

Engelhorn mientras estaba en el Foro de Davos. Foto: cortesía Según Engelhorn, ella tuvo una vida de «niña rica privilegiada». Cuando tenía apenas siete años, contaba con una fortuna de 1.000 millones de dólares , mientras recibía la educación en los mejores colegios.

Engelhorn fue una de las representantes de Tax me now en el Foro Económico Mundial de Davos. En este evento, junto a otros ricos y activistas de izquierda, manifestó que debe haber sistemas fiscales que cobren mayores impuestos a los más adinerados .

Engelhorn fue una de las representantes de Tax me now en el Foro Económico Mundial de Davos. En este evento, junto a otros ricos y activistas de izquierda, manifestó que debe haber sistemas fiscales que cobren mayores impuestos a los más adinerados .

