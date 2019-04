“Não quero sequer pensar que este incêndio podia acontecer nos Jerónimos”

Entornointeligente.com / Não se sabe ainda como começou nem se conhece a dimensão dos danos patrimoniais que causou. Com o inquérito aberto pelo Ministério Público francês ainda numa fase muito inicial, o incêndio que durante a tarde e a noite de segunda-feira destruiu boa parte da catedral de Notre-Dame parece, para já, estar relacionado com os trabalhos de conservação e restauro que nela estavam a decorrer. Se a investigação vier a confirmar esta hipótese , será certamente um paradoxo que a obra que procurava protegê-la e valorizá-la tenha levado a esta tragédia.

Mais populares Paris Notre-Dame: três das famílias mais ricas do mundo doam 500 milhões de euros para reconstrução Assunção Cristas Cristas exige que Costa resolva problema dos combustíveis até amanhã de manhã i-album A Guerra dos Tronos The night is dark and full of memes (Atenção, contém muitos spoilers )

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com