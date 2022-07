«No podrán cobrar los $ 5 mil», Alexis Jiménez se entregó ante las autoridades  

Entornointeligente.com /

«Me están violando mis derechos, yo nunca he estado armado» Alexis Jiménez

Alexis Jiménez, decidió finalmente entregarse este viernes 22 de julio de 2022 ante la Procuraduría General de la Nación (PGN), al ser requerido por las autoridades por el delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de Apología del Delito y tras ofrecerse una recompensa de 5,000 dólares para quien diera información sobre su ubicación.

A su llegada exclamó «Soy un perseguido político, mi boca es mi arma, me están violando mis derechos, el pueblo panameño es mi amigo, siempre he peleado por mi país, Toribio es mi amigo, la comarca es mi amiga, no hay pruebas de eso».

La defensa de Jiménez señaló que su defendido se ha entregado en pleno derecho confiando en que se haga justicia y defenderá sus derechos como ciudadano a protestar.

El procurador Javier Caraballo señala que los fiscales llevan adelante la investigación, están recabando elementos probatorios y reitera el llamado a la ciudadanía que ha sido víctima de estas conductas delictivas para que se acerquen a las oficinas del Ministerio Público a colaborar con la justicia.

«Hay una serie de videos que dan cuenta de los hechos, igualmente se ha tenido contacto con algunas de las personas que fueron víctimas de estos delitos, estamos frente a una serie de elementos probatorios» Caraballo.

Jiménez en un video difundido por redes sociales señaló» Si señores esa es la realidad, soy un perseguido político en este país, me están denunciando de Apología del Delito, porque yo fui a Chiriquí a gritar, yo puedo gritar donde yo quiera porque este es mi país, me han tratado como si fuera un terrorista cuando ni arma tengo, me han puesto en los medios de comunicación como que yo soy un hombre peligroso, han calumniado, injuriado, se han mofado de mí, tranquilos estoy peleando por Panamá a mí nadie me da ni un solo centavo».

«Me están violando mis derechos humanos y presentar una recompensa de 5 mil dólares, poniendo mi vida en riesgo es una falta de respeto, donde está el presidente, si me van a meter preso a mi entonces tienen que meter a todos los que están cerrando las calles» exclamó Jiménez en un live con el influencer Barcelo antes de entregarse.

El nombre de este ciudadano quizás ha sido uno de los más sonados durante las últimas horas, tras emitirse la orden de aprehensión y conducción contra él y otra persona por amenazas de prohibir el paso al «Corredor Humanitario».

Ayer en horas del mediodía también se entregó a las autoridades Manuel Murillo, quien fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hacia la provincia de Chiriquí para enfrentar la justicia.

