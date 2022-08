«No podemos seguir escogiendo a un candidato por emoción»

Entornointeligente.com /

Para el entrevistado Venezuela necesita una nueva expresión política

El presidente del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y candidato a la presidencia de la República, Nicmer Evans, dijo en exclusiva que a la mayoría de las personas les interesa elevar su calidad de vida, además que se puedan mantener en el país, «gracias a una economía que esté basada en la confianza y en la justicia»

Ariana Bello / Andry Colmenares

En exclusiva, el presidente del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y candidato a la presidencia de la República, Nicmer Evans, conversó con el periodista Emilio Materán, en su programa «Conversando con Emilio», transmitido por Facebook, Instagram Live y YouTube. Durante la misma, Evans explicó, entre otras cosas, que «los retos de la oposición a mediano plazo son muchos, pero uno de los principales es tratar de aglomerar todo el deseo de un sector del país, que requiere y demanda un nuevo modelo político, económico y social».

El entrevistado, también aseveró que «a la mayoría de las personas les interesa elevar su calidad de vida»; hecho por lo el cual expresó su intención de que los venezolanos se puedan mantener en el país, gracias a una economía que esté «basada en la confianza y en la justicia».

En este mismo orden de ideas, el politólogo continuó diciendo que todo esto es un reto para una oposición que se había atrasado en los procesos, por solo estar «enfrascados en salir del chavismo del siglo XIX». «Se salió de Chávez por causas naturales y se quedó Maduro porque no se tuvo una propuesta para convencer a una mayoría de que es posible cambiar al país con un modelo distinto».

-Propuestas como candidato presidencial

Evans destacó que se piensa arrancar con un recorrido en el estado Miranda, para presentar el proyecto que se llama «Venezuela 20 puntos». Esto en el marco de una propuesta desde su movimiento político.

Para él, la meta es obtener 20 puntos para alcanzar el país que todos queremos y necesitamos. El candidato presidencial, fue claro al señalar que sus seguidores y él, escuchan todas las opiniones de los ciudadanos, tomando en consideración sus necesidades, siendo honesto al hecho de que no se puede hacer magia de la noche a la mañana. «El que se siente y diga que el sueldo mínimo ya se puede trasformar en 500 $, es un mentiroso». Puntualizó Evans

El político también expresó que Chávez fue un outsider, en el momento que la anti política tomó cuerpo a finales de los años 80 en Venezuela, conduciéndonos a pensar en una miss o en un militar y los dos eran símbolos de la anti política en aquel momento y eran outsiders.

-Expresión popular

Entre los interesantes aspectos que mencionó Evans, destaca que, según «ninguno de los líderes de la oposición ni del Gobierno supera el 18% de inclusión de votos». Ante tal aseveración, el periodista Emilio Materán insistió: ¿Esto es bueno para que surja un outsider como muchas analistas dicen?

«Creo en la posibilidad de la construcción política en una situación emergente y alternativa. Aunque muchos dicen que yo podría ser un outsider, no me gusta ese término y están equivocados porque yo soy un politólogo y aunque no estudie para gobernar sí estudie para entender la política, además soy empresario y un político que vive de su trabajo», acotó el presidente de MDI.

Asimismo, Evans continuó diciendo que los momentos de crisis representan una gran oportunidad y, es por ello que el pueblo venezolano tiene que empezar a descartar desde el punto de vista ético y del perfil del candidato a quienes se deba escoger para futuros comicios, «no podemos seguir escogiendo a un candidato por sentimiento o emoción, tiene que imperar un poco más la razón». Destacó Evans.

Más adelante durante la misma entrevista, Evans explicó, la necesidad de «dar un paso al frente» y que los venezolanos tienen que «asumir la responsabilidad de apoyar las elecciones».

¿Podría ganar la oposición unas elecciones al chavismo?

Durante la entrevista, Nicmer Evans dijo que «haber estado en el chavismo sirvió para algo». El mismo Evans explicó que cuando el chavismo comenzó no tenía estructura, ellos se convierten en maquinaria ya estando en el poder.

Finalmente, el activista agregó que uno de los elementos fundamentales para poder resolver el dilema del chavismo, es la unión de la oposición venezolana con el resto de las estructuras opositoras que existen en el país. «Solo no vamos a poder lograrlo». Puntualizó.

DESPIECE

Votantes en el exterior

«son aproximadamente más de 6 millones de venezolanos en el exterior y para el 2024 se habla de un aproximado de 4.5 millones de venezolanos que podrían votar para unas elecciones presidenciales. Actualmente en el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay una representación de un sector aliado a nosotros que se llama UPP89 y el MDI, estamos discutiendo junto con otras organizaciones el establecimiento de un reglamento que debe introducirse en la junta directiva del CNE para poder empezar a autorizar el tema de la participación de los venezolanos fuera del país».

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com