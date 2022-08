«No podemos fallar»: Gustavo Petro y la dura advertencia a sus nuevos ministros

Entornointeligente.com /

A lo largo de la última semana, el presidente Gustavo Petro ha posesionado a los diferentes ministros que designó. De los 18 ministerios, ya hay 16 carteras ocupadas y solo resta conocer los ministros de dos carteras: de Ciencias y TIC.

Le puede interesar: Armando Benedetti y la promesa que le hizo a Petro al ser designado embajador de Colombia en Venezuela

En el caso de MinTIC, Petro había designado a Mery Gutiérrez , sin embargo, una polémica por una demanda de 45.000 millones de pesos a la extinta Autoridad Nacional de Televisión, que depende de MinTIC, por parte de una productora de la cual es representante legal tiene en vilo su nombramiento. En el caso del MinCiencias aún no se conoce nada.

Por el momento, Petro le ha enviado algunos mensajes a sus ministros ya posesionados, advirtiéndoles que la tarea será ardua y extensa, y que no pueden fallar.

«Quiero agradecerles la labor, de antemano, intensa que van a tener en los próximos días, semanas meses. Quiero que lleven en su corazón siempre el principio de que las personas más excluidas, las regiones más excluidas, los grupos poblacionales más excluidos son los primeros y las primeras en toda labor administrativa, en todo objetivo de política pública que ustedes construyan, en todo accionar, tanto interno como externo, de cada ministerio que van a dirigir. Bienvenidos al gobierno del cambio. Así que suerte, buen viento y buena mar», fue el mensaje de Petro a los miembros de su gabinete.

«No podemos fallar. Este es el gobierno del cambio y el cambio es de verdad, no es retórico, no es discursivo, no es de maquillaje. ¿Un cambio hacia dónde? Difícil saberlo. Cada vez que me hacen esa pregunta la contestó diciendo hacia la democracia, más democracia y más democracia», agregó el mandatario.

Los ministros de Petro Los ministros que ya fueron nombrados son: Gustavo Petro reveló la identidad del asesino del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci

Le puede interesar:

Alfonso Prada (Bogotá, 57 años), Interior Álvaro Leyva Durán (Bogotá, 79 años), Relaciones Exteriores José Antonio Ocampo (Cali, 69 años), Hacienda y Crédito Público Iván Velásquez Gómez (Medellín, 67 años), Defensa. Cecilia López Montaño (Bogotá, 79 años), Agricultura Carolina Corcho (Medellín, 39 años), Salud Alejandro Gaviria (Santiago de Chile, 56 años), Educación Susana Muhamad (Barranquilla, 45 años), Ambiente Patricia Ariza (Vélez, Santander, 76 años), Cultura. Néstor Osuna Patiño (Bogotá, 60 años), Justicia Gloria Inés Ramírez (Filadelfia, Caldas, 66 años), Trabajo Irene Vélez (Bogotá, 40 años), Minas y Energía. Germán Umaña Mendoza (Bogotá, 59 años), Comercio Catalina Velasco Campuzano (Bogotá, 54 años), Vivienda Guillermo Reyes (Barrancabermeja, 56 años), Transporte María Isabel Urrutia (Candelaria, Valle del Cauca, 57 años), Deporte.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com