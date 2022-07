No pierdas la oportunidad de conocer este sabroso rincón: El Remo Restaurant

Entornointeligente.com /

En la muy transitada y conocida avenida 4 de Mayo de Porlamar, se encuentra ubicado « El Remo » un bello restaurant de un menú basado en frutos del mar, donde puedes deleitar tu paladar.

El conjunto de deliciosa comida, un ambiente agradable y una excelente atención, hacen de El Remo una maravillosa opción en el centro de la isla de Margarita para compartir con amigos y familiares.

Tienen una variedad de platos exquisitos como la paella, el fidegua de mariscos, ceviche, filet de pescado frito o a la plancha, camarones rebosados o a la vinagreta, entre otros.

El restaurante El Remo tiene sus puertas abiertas desde las 12:00am hasta las 10:00pm.

