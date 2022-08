No Pausa: Vitaminas que toda mujer necesita durante el climaterio

Entornointeligente.com /

Hoy queremos hablar de las vitaminas , aquellas que tanto se mencionan en el climaterio pero que poco se sabe sobre ellas.

¿Ustedes las toman? ¿Qué resultados les dan? ¿Las habían escuchado?

Sabemos que son muchos los procesos que atraviesan quienes viven el climaterio y en No Pausa creemos que una alimentación equilibrada y saludable es clave en esta etapa.

El organismo, al dejar de producir estrógenos como resultado del fin de la menstruación , hace que varios tejidos del cuerpo cambien su estructura y eso afecta a diferentes partes del cuerpo, como los huesos y el hígado.

Claro, pero, ¿qué tiene que ver eso con las vitaminas? Las vitaminas y los minerales suplen la producción de sustancias que las hormonas ya no favorecen, y así ayudan al organismo a mantenerse sano y sin carencias que conlleven un cambio sustancial en nuestro bienestar.

Las más importantes y necesarias para esta etapa son:

* la Vitamina C (cítricos, kiwi, ananá, brócoli, pimientos, verduras de hoja verde, tomate);

* la Vitamina E (aceites vegetales como el trigo, el girasol, el maíz o la soja);

* Vitamina D fundamental (luz solar, pescados grasos, como atún y caballa);

* y algunos tipos de Vitamina B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12).

¿Y la vitamina A? No es una de las vitaminas esenciales en el climaterio, pero sí es necesario contar con ella porque ayuda al mantenimiento de los huesos, lo que evita la aparición de osteoporosis . Por lo tanto, esta vitamina debe formar parte de nuestra dieta, pero una dieta equilibrada es más que suficiente.

Así que No Páusicas: una alimentación saludable, hace a un climaterio transitable. ¡Ah!, y además, las vitaminas y la dieta equilibrada, ayudan a tratar los síntomas, ¿qué estás esperando?

¡Por último pero no menos importante: siempre con acompañamiento médico!

CONOCÉ A NUESTRAS COLUMNISTAS

Equipo No pausa No Pausa, es un emprendimiento web surgió luego de que la periodista Miriam De Paoli se encontrara con los primeros síntomas de la menopausia. Ante la falta de información y sus dudas decidió llenar el vacío formando un equipo, creando un sitio y comunidad que sirviera para hablar de un tema que aún es tabú. Podés sumarte a la comunidad de No Pausa a través de sus redes sociales y su sitio web.

