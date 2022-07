No Pausa: Náuseas, síntoma de la menopausia y perimenopausia del que poco se habla

Entornointeligente.com /

¿Estás lejos de un test positivo de embarazo pero igual sentís náuseas a menudo? Sí, las náuseas también son un síntoma de la menopausia y la perimenopausia .⁣

⁣No sabemos a ciencia cierta por qué esto ocurre ya que no es de los síntomas más frecuentes y estudiados sobre el climaterio . Pero lo que sí conocemos es que sucede más en la perimenopausia y especialmente por la mañana.

Al despertar, los niveles más bajos de progesterona pueden provocar problemas gastrointestinales como hinchazón, acidez estomacal e indigestión y todo esto puede ser motivo de la sensación nauseosa.⁣⁣⁣

¿Qué podemos hacer para evitarlas?⁣⁣⁣

⁣⁣El tratamiento para las náuseas puede implicar una combinación de cambios en el estilo de vida, en nuestra alimentación o la colaboración momentánea de alguna medicación.⁣⁣⁣

Además, podemos realizar pequeños movimientos cotidianos que ayudan a aliviar estos malestares:⁣⁣⁣

* A la hora de comer: masticá muy bien. Evitá enviar grandes porciones de comida a tu estómago para que tenga que hacer toda la tarea solo. Tomate un momento para cortar y comé en posición sentada, sin estar de aquí para allá haciendo otras cosas a la vez. (A veces no tomamos conciencia de cuánto el multitasking influye en nuestro sistema nervioso).

* Si alguna vez fuiste a una nutricionista es probable que te haya pedido que tomes nota de todas tus comidas durante una semana o 15 días para empezar a tener registro más consciente de tu alimentación. Esta práctica puede ser de utilidad porque muchas veces nos permite advertir ciertas combinaciones de alimentos con fluctuaciones hormonales que terminan desencadenando malestar estomacal.⁣⁣⁣

* Si vamos comiendo pequeñas porciones, colaciones a lo largo del día, es más fácil que nuestro estómago lo reciba mejor. Comer tipo «atracón» después de muchas horas puede provocar un rato de indigestión.⁣⁣⁣

* Es importante estar siempre hidratadas, tomar de a pequeños sorbos y no tipo «fondo blanco» ayuda a que nuestro cuerpo absorba mejor los líquidos y no genere náuseas al tomarlos.⁣⁣

Equipo No Pausa

No Pausa, es un emprendimiento web surgió luego de que la periodista Miriam De Paoli se encontrara con los primeros síntomas de la menopausia. Ante la falta de información y sus dudas decidió llenar el vacío formando un equipo, creando un sitio y comunidad que sirviera para hablar de un tema que aún es tabú.

Podés sumarte a la comunidad de No Pausa a través de sus redes sociales y su sitio web.

