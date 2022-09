No Pausa: Cinco banderas rojas de que estas en la perimenopausia

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Si pensabas que los altibajos hormonales terminaron en tu adolescencia, ¡sorpresa! La perimenopausia , el momento previo a nuestro último ciclo menstrual , también puede ser una montaña rusa hormonal.

Pero, ¿Qué significa eso? ¿Cómo te das cuenta de que ya llegaste? ¿Cuánto faltará?⁣⁣⁣⁣

Vamos por partes. Perimenopausia significa «alrededor de la menopausia » y se refiere al momento durante el cual tu cuerpo hace la transición natural a la menopausia, marcando el final de los años reproductivos. Es un momento de transición natural del cuerpo.⁣⁣

⁣La perimenopausia arranca alrededor de los 40 años para la mayoría de las personas, pero algunas notan cambios a mediados de los 30. A medida que las hormonas de estrógeno aumentan y disminuyen, pueden aparecer diferentes síntomas físicos y emocionales que nos impactan de diversas formas.

Eso pasa porque nuestro cuerpo se tiene que adaptar para funcionar con menos hormonas, lo que los pone en abstinencia de estrógeno. Es básicamente lo contrario de lo que le sucedió a nuestras hormonas en la adolescencia.⁣

Hoy te contamos de cinco síntomas que pueden aparecer en esta etapa pero, ¡hay más de 48 síntomas posibles que podemos sentir durante el climaterio!

1) Irregularidades en el ciclo , variaciones en la cantidad de flujo menstrual y en el intervalo entre períodos menstruales.

2) Sofocos , a veces acompañados por taquicardia y sudoración.

3) Insomnio , mayor dificultad para lograr una buena noche de sueño.

4) Mayor labilidad emocional , irritabilidad, ansiedad y angustia.

5) Lagunas mentales , dificultad en la concentración, memoria y aprendizaje.

Cada cuerpo es uno, el tipo y la intensidad de los síntomas pueden variar muchísimo. Puede ser que te toque experimentar algunos síntomas, puede ser que otros nunca aparezcan, o puede ser que vayas cambiando de síntomas durante toda esta etapa. O quizás, puede ser que seas una de las bendecidas del universo que no experimentan ningún síntoma.⁣

CONOCÉ A NUESTRAS COLUMNISTAS

Equipo No pausa

No Pausa, es un emprendimiento web surgió luego de que la periodista Miriam De Paoli se encontrara con los primeros síntomas de la menopausia. Ante la falta de información y sus dudas decidió llenar el vacío formando un equipo, creando un sitio y comunidad que sirviera para hablar de un tema que aún es tabú.

Podés sumarte a la comunidad de No Pausa a través de sus redes sociales y su sitio web .

RELACIONADAS Mujeres que entran en la menopausia más tarde, tienden a vivir más según experta No Pausa: Apenas 1 de cada 4 mujeres trata los síntomas de la menopausia⁣ No Pausa: Aumento de peso en el climaterio, uno de los síntomas a los que más se le teme No Pausa: Carga mental y climaterio, ¿cómo disminuirla y sentirse mejor? No Pausa: La lactancia materna retrasa la menopausia, ¿mito o realidad?

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com