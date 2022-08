«No pasó nada grave»: López descarta incidente con hinchas de la U que llegaron al CDA y valora su relación con la dirigencia

Entornointeligente.com /

El técnico de Universidad de Chile, Diego López , habló este miércoles de la delicada situación que vive el equipo tras la serie de malos resultados que lo tienen cerca del descenso.

En la previa del duelo ante Cobresal por la Copa Chile, el uruguayo respondió a diversos temas en conferencia de prensa, incluyendo la visita de algunos fanáticos del club al Centro Deportivo Azul, luego de la caída ante Curicó Unido del sábado pasado.

Incluso se habló de un incidente, pero López descartó cualquier problema y aseguró que: » No lo tomamos como apriete. Fueron hinchas que vinieron a hablar con nosotros y fue una charla positiva «.

» No marca precedente, yo lo veo como algo positivo, hay que escuchar al hincha. Se habló entre personas y para mí fue bueno y demostró que estamos todos juntos. No pasó nada grave, hablamos hasta dentro del CDA. No me pareció malo, al contrario», reconoció.

También, el ex adiestrador de Peñarol se refirió a los inconvenientes dirigenciales del club, aunque fue claro para indicar que » no puedo responder por cosas que no me corresponden. En el momento que yo asumí venir a un equipo grande, y en los equipos grandes hay dificultades, sobre todo cuando las cosas andan mal. No puedo rendir cuentas de cosas que no manejo».

Y fue muy enérgico para recalcar que su relación con el presidente Michael Clark es fluida: » De esto salimos todos juntos, el domingo estuvimos con el presidente, la relación es buena y estamos unidos para salir de esta situación difícil «.

Por último, el charrúa descartó estar a disgusto a la U por este mal presente, descartando la opción de una salida anticipada.

» ¿Molesto yo? No escuché nada de eso, para nada. Yo estoy molesto con los resultados, solo con eso. Estamos comprometidos en todo sentido y le vamos a dar siempre pensando en revertir la situación en que nadie nos metió, nos metimos solos y tenemos que salir solos», cerró. ¿Encontraste algún error? Avísanos

