«Não é o capitalismo que está de costas voltadas para a natureza»

Autor do livro Growth for Good ( Crescimento para o Bem ), o economista italiano Alessio Terzi argumenta, em entrevista realizada por telefone, que o problema ambiental que o planeta enfrenta não é causado pelo crescimento económico e, pelo contrário, alerta que «precisamos do crescimento para evitar um cenário de conflitualidade, algo que é uma possibilidade muito forte numa era de alterações climáticas». No entanto, avisa, os modelos de crescimento e de capitalismo têm de ser mudados.

