No Minho houve Sp. Braga, Sporting, golos, espectáculo e empate

O duelo entre Sp. Braga e Sporting, neste domingo, na jornada 1 da I Liga, teve muitos golos – e de qualidade –, boas jogadas colectivas, arte técnica, emoção, desempenhos individuais de grande qualidade, alterações no resultado, dinâmicas tácticas interessantes, momentos diferentes no próprio perfil do jogo, heróis improváveis e golos «fora de horas». Em suma, teve tudo. Tudo menos um vencedor.

A partida acabou com empate (3-3) no Minho e, pela distribuição dos momentos de perigo, das oportunidades e do domínio, justifica-se o resultado que sai deste jogo. Depois deste jogo, pode dizer-se que à primeira jornada já há um claro candidato a melhor jogo do campeonato.

Minhotos audazes O Sp. Braga trouxe para este jogo um «onze» bastante ofensivo – no papel, mas também no campo. No 4x4x2 montado por Artur Jorge, apenas Musrati era um elemento defensivo – e mesmo ele está longe de ser um médio defensivo posicional.

— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 7, 2022 Mas a audácia teórica teve significado prático na forma como a equipa minhota pressionava a construção «leonina» bem dentro do meio-campo ofensivo. Chegavam a ser sete jogadores em zona de pressão e essa foi, durante toda a primeira parte, a única forma que o Sp. Braga teve de jogar, já que em construção teve sempre bastantes dificuldades para criar jogo, sobretudo pela grande distância entre sectores.

Para o Sporting, a audácia do Sp. Braga sem bola não foi necessariamente nefasta. É certo que condicionou alguns momentos de construção (houve diversas perdas em passes de risco, sobretudo com a pressão de Vitinha na meia-esquerda), mas também foi ela que permitiu aos «leões» criarem perigo sempre que passavam a primeira linha de pressão de quatro adversários contra os três centrais.

Morita, como facilitador da construção, e Matheus Nunes, como mestre da condução de bola, acabaram por beneficiar do espaço que havia atrás da pressão minhota – e para isso também contribuiu a capacidade de Matheus Reis e Inácio em colocarem passes verticais entre linhas, evitando despejarem bolas longas quando apertados pelo Sp. Braga.

Na altura, era o 2-1 para o Sporting, porque antes disso já tinha havido dois momentos importantes. Primeiro aos 9’, quando o Sp. Braga subiu demasiado na pressão, após um canto, e uma grande bola de Matheus desmarcou Porro, que cruzou para a finalização fácil de Pedro Gonçalves.

Depois aos 14’, quando os minhotos bateram rapidamente um livre que apanhou o Sporting distraído, dando a Ricardo Horta, entre linhas, a possibilidade de assistir Simon Banza para uma boa finalização com a biqueira da bota – e este tipo de adormecimento «leonino» aconteceu com alguma frequência, como aos 33’, quando só um fora-de-jogo impediu o Sp. Braga de chegar ao 2-2.

Positivo/Negativo Positivo Banza Além do golo – e com boa finalização –, o avançado contratado ao Famalicão mostrou uma grande capacidade de jogar de costas para a baliza, dar apoios frontais e ser um facilitador no jogo ofensivo.

Positivo Matheus Nunes Quando há espaço (e ele geralmente surge neste tipo de jogos entre equipas equilibradas), o médio “leonino” prospera. Em condução há poucos com a capacidade de Matheus Nunes, que se destacou sobretudo na primeira parte. Na segunda, em ataque posicional, foi, ainda assim, menos relevante, pela falta de criatividade.

Positivo Vitinha Se o Sporting por vezes sofreu na construção deve-se à pressão colectiva do Sp. Braga, mas com especial acção de Vitinha. Muito forte sem bola e por vezes capaz de dar soluções em largura e profundidade. Jogo completo.

Negativo André Horta Além de um par de perdas comprometedoras, teve dificuldade em dar soluções em construção.

Negativo Paulinho Mau jogo do avançado “leonino”. Participou pouco, não rematou e saiu cedo – e justificadamente.

Ofensivamente, porém, havia Sporting. Mesmo sem conseguirem jogar sempre em ataque posicional e sem especial presença em zonas ofensivas, os «leões» aproveitavam o balanceamento ofensivo do Sp. Braga, sempre algo anárquico na cobertura de espaços, para jogar entre linhas – como aos 37’, quando Trincão, isolado por Pote, rematou por cima, ou até mesmo aos 39’, quando um erro técnico de André Horta, conjugado com o desposicionamento colectivo, deu finalização torta de Pote.

O Sporting poderia ter o jogo resolvido ao intervalo, mas acabou por pagar caro nova distracção, desta vez num livre que encontrou a cabeça de Niakaté – apareceu entre os descoordenados Matheus Reis e Trincão.

Sp. Braga recuou Para a segunda parte regressou um Sp. Braga diferente. A equipa minhota abdicou da pressão tão alta e assumiu um bloco bastante mais recuado e, sobretudo, menos exposto do que nos primeiros 45 minutos.

A solução de Rúben Amorim não passou por dotar as alas de sangue fresco, mas sim de colocar Matheus Reis a ala, com a entrada de St. Juste para central. Sangue fresco foi no ataque, com Edwards como falso 9, e no meio-campo, com Ugarte no lugar de Morita.

Logo a seguir houve um penálti assinalado sobre Pote que foi revertido por sugestão do VAR e um lance individual de Porro com remate perigoso.

E isto teve compensação aos 83’, quando uma «sociedade» made in Vitória de Guimarães parecia ter encontrado o caminho da vitória: foi jogada de Rochinha, com muita passividade minhota na área, e finalização de Edwards. Ambos tinham sido «sacados» por Amorim no banco de suplentes.

Quando parecia haver jogo feito, uma jogada de Djaló (jovem que entrou com muita energia) deu finalização a Abel Ruiz, também este lance com alguma passividade «leonina» – uma constante durante o jogo.

